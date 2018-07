Noves obres a la Via Sant Ignasi hi acaben de complicar el trànsit

La Via de Sant Ignasi amb tanques per aïllar el carril de baixada

Si es pot evitar, val més no passar per la Via de Sant Ignasi de pujada des de Sant Marc. Fins ara, hi havia el tall per obres entre el carrer de Vidal i Barraquer i la plaça de Sant Ignasi. Des d'ahir, a més a més, al tram entre aquesta plaça i el Camí de la Cova hi ha quedat un únic carril de pujada per portar a terme l'actuació per ampliar la vorera que queda a l'esquerra del vial, pujant, que ha suposat ocupar tot el carril de baixada.

Per la Via de Sant Ignasi de pujada només hi haurien de passar durant el tall del vial els conductors que són veïns del sector Escodines i del sector Santa Llúcia i els que van a la Seu, a la Cova i al pàrquing Centre Històric.

Ahir, es va afegir a aquest tall l'escanyament del tram des del Camí de la Cova fins a la plaça. Al matí, feien els treballs de senyalització, que preveien acabar a les 6.

El tall va començar el 26 de juny i durarà dos mesos; les obres de la vorera també duraran dos mesos.