El consell d'Aigües de Manresa nomena gerent Antoni Ventura per àmplia majoria

Antoni Ventura començarà dilluns el seu camí com a gerent de l'empresa municipal Aigües de Manresa després de més de tres dècades de tenir Josep Alabern al capdavant. El consell d'administració d'Aigües de Manresa va aprovar ahir el seu nomenament per una àmplia majoria.

Van votar a favor del nomenament els tres representants de CDC, els dos d'Esquerra i també els de Ciutadans, Democràcia Municipal, els plomistes i la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament. Hi faltaven els representants de la federació de barris i de la Junta de la Sèquia.

El PSC i el representant dels treballadors es van abstenir i l'únic vot contrari va ser el de la CUP, que havia fet declaracions molt crítiques hores abans a aquest diari en què es va posar en dubte que una persona que ha desenvolupat la seva carrera professional a Agbar, «una empresa que és l'antítesi de la gestió pública de l'aigua» i que ha intentat comprar Aigües de Manresa en el passat fos la més adequada per ocupar el càrrec de gerent de l'empresa manresana.

Una altra posició va ser la del PSC, que es va abstenir i va recordar que havia estat el mateix president d'ERC, partit del govern, que tenia un representant al jurat avaluador de candidats, qui havia llançat un crit d'alerta mitjançant un escrit a Regió7 sobre la idoneïtat de la tria. «Això i certes preocupacions detectades en diversos sectors de la ciutat i en la plantilla de l'empresa municipal ens ha fet plantejar-nos una abstenció a la votació i la petició al govern de tenir accés a l'expedient del concurs per avaluar bé quines han estat les deliberacions del jurat que han conduït a la tria final», explicava ahir Felip González. L'altra posició va ser la de Ciutadans i DM, que van fer confiança a la feina feta i la persona triada.

El debat que es va fer prèviament a la votació es va fer amb presència a la sala del gerent sortint, Josep Alabern, i l'absència de l'adjunt a gerència, Ricard Tomàs, que habitualment hi participa per si cal aclarir aspectes tècnics. Tomàs va ser un dels candidats a assumir la gerència i va ser descartat per la prova psicotècnica.

L'alcalde Valentí Junyent assegurava a aquest diari, un cop conclòs el consell d'administració, que el debat havia reforçat la importància de l'empresa municipal d'aigües i posat de manifest «el grandíssim currículum» del nou gerent i havia permès deixar clar el convenciment molt majoritari de la capacitat d'Antoni Ventura per aprofundir en la vocació de servei públic de l'empresa municipal i projectar-la cap al futur.