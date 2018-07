L'Edifici de l'Anònima de Manresa acollirà «Manes», l'espectacle teatral de La Fura dels Baus

«Manes», un dels espectacles teatrals més reconeguts de la trajectòria de la companyia catalana La Fura del Baus aterra aquest final de juliol a la ciutat de Manresa, concretament el divendres 27 i dissabte 28, per oferir als espectadors dues sessions a les instal·lacions de l'Edifici de l'Anònima. Aquest esdeveniment està organitzat per l'Ajuntament de Manresa i forma part de la programació de Manresa, Capital de la Cultura Catalana 2018.

Les dues sessions es faran a les 21.30h. Ja es poden comprar les entrades a la taquilla del Kursaal i al web www.kursaal.cat, amb un preu de venda anticipada de 10€ o bé de 15€ a la taquilla de l'Anònima. Hi ha un aforament limitat a 350 persones per sessió. Els detalls de l'espectacle han estat presentats aquest divendres, a les instal·lacions de l'Edifici de l'Anònima, per la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo; i pel director artístic de La Fura dels Bau,s Pere Tantinyà.

Anna Crespo s'ha mostrat "molt contenta de poder portar a Manresa la Fura dels Baus. Per a mi és com un miratge oferir la gran oportunitat de gaudir d'una representació mítica d'aquesta companyia pionera de casa nostra. Per tant, és un somni i un privilegi que l'espectacle Manes formi part de la programació cultural de la Capitalitat Cultural, una embranzida cultural extra a un preu mòdic i raonable".

Per la seva part, Pere Tantinyà s'ha mostrar "satisfet d'actuar a Manresa en un espai ideal com és aquest de l'Anònima. Si us plau no el toqueu massa, ni el transformu en un lloc pijo", amb la recreació d'aquest espectacle que "mostrarà que el llenguatge furero de la Fura és encara totalment vigent, i amb la voluntat de trencar cervells i remoure estómacs i adreçar-nos també a les noves generacions perquè vegin un llenguatge diferent".

Per al director de la Fura, "Manes té una vigència atemporal, on tractarem temes com el menjar, el morir, el néixer i el follar. Temes senzills, revisats i vivencials, on nosaltres proposem i el públic en disposa". Tantinyà ha subratllat que en "una societat hipermegaultra normalitzada, l'obra serà un espai obert a la imaginació i a viure i sentir el ritual". Finalment, el director de la Fura ha animat a tothom -majors de 14 anys- a assistir-hi perquè serà "una proposta interessant i divertida i on ningú no s'avorrirà".

Manes es representarà aquest més de juliol a l'Escala, Manresa i Torelló, encara que l'estrena oficial de caràcter internacional arrencarà al setembre a la ciutat holandesa d'Eindhoben. L'obra l'interpreten 12 actors i actrius i té un a durada d'1 hora, aproximadament.

Un espectacle renovat amb prop de 250 representacions als anys 90

"Manes" és una producció de teatre físic dels anys 90 que va fer una gira de prop de 250 representacions per tot el món. Ara, l'any 2018 s'ha convertit en la primera recreació pròpia de la història dels gairebé 40 anys de La Fura dels Baus. Una cosa insòlita, però alhora necessària veient els temps que corren: teatre per a centrifugar cervells i remoure budells.



Un companyia teatral fundada a Moià l'any 1979

La Fura dels Baus és una companyia teatral fundada a Moià l'any 1979, quatre anys després de la mort del dictador Francisco Franco. En els seus inicis es caracteritza per un llenguatge visceral en fusionar teatre de carrer amb la vitalitat del cock i la irreverència del neocirc. El nom de la companyia és originat pel fet que els membres moianesos del grup es reunien de joves en una mena d'abocador que anomenaven els Baus (topònim que prové dels balçs, és a dir, d'una balcera). La fura és un animal que furga, que cerca.

La seva irrupció en el panorama teatral nacional i internacional va suposar un esclat d'energia escènica de base artesanal que des d'un inici va saber unir el protagonisme del físic, ritual i atàvic amb les tecnologies d'última generació, escènica i intel·lectualment desafiants.

La Fura dels Baus és excentricitat, innovació, adaptació, ritme, evolució i transgressió. Aquesta essència tan pròpia i única la va portar a ser pionera en reconceptualitzar dos dels aspectes més importants de tot art dramàtic: l'espai i el públic. Així doncs, respectivament, van redefinir l'espai d'actuació -traslladant-ho a espais no convencionals- i van canviar de passiu a actiu el paper del públic, trencant d'aquesta manera la "quarta paret".

La inquietud i la necessitat constant d'explorar noves tendències artístiques han desenvolupat, mitjançant un procés de creació col·lectiva, un llenguatge, un estil i una estètica propis. El que avui en dia s'anomena "llenguatge furero", que han sabut portar a diferents gèneres artístics: l'art escènic, l'òpera, el cinema o el macroespectacle.

La capacitat d'unir i adaptar carnalitat i misticisme; naturalesa i artifici; grolleria i sofisticació; primitivisme i tecnologia, en cadascun dels seus espectacles, ha aconseguit l'èxit i el prestigi internacional de La Fura dels Baus.