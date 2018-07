1.008 firmes pro horts i antisupermercat

arxiu particular

Una veïna lliura les firmes arxiu particular

La plataforma de veïns SAFA ha recollit 1.008 signatures en tres mesos i les ha lliurat a l'Ajuntament en nom de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família per manifestar la seva disconformitat amb el pla urbanístic que afecta els terrenys del pla parcial del barri, que inclou un Mercadona. Critica que «la construcció d'una superfície comercial alimentària més al barri afecta una zona on actualment hi ha horta de regadiu».

Aquesta setmana una veïna i membre de la plataforma de veïns SAFA ha anat a lliurar les firmes a l'Ajuntament de Manresa.

Entre altres demandes, l'escrit que acompanya les firmes inclou la reclamació d'«establir un diàleg entre Ajuntament i veïns, comerciants i l'escola Ítaca per replantejar i consensuar les intervencions urbanístiques als polígons 1, 2 i 3 del Pla parcial Sagrada Família i promoure usos alternatius viables per a aquestes àrees».