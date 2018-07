Les avaries dels primers dies han deixat pas a un bon funcionament

arxiu particular

L´elevador precintat arxiu particular

? L'estrena de l'ascensor de la plaça Major de Manresa va ser accidentada, però quan s'acosta als 3 mesos la tònica general és el bon funcionament.

L'incident més significatiu és el que es va produir l'endemà mateix de l'estrena de l'ascensor amb presència de polítics i representants veïnals.

Un home es va quedar tancat passades les 10 del matí i els bombers van haver d'intervenir-hi perquè en pogués sortir. Era el dissabte 21 d'abril i no va ser l'única incidència. Els primers dies l'ascensor va funcionar de manera intermitent a causa de problemes electrònics de desajust del sistema de programació de la porta del carrer de Santa Llúcia. El quart dia després de l'estrena va tornar a donar problemes i va caldre tancar-lo durant hores al públic per tornar-lo a revisar. La darrera incidència de la què es té constància és de l'11 de juny quan va tornar a estar inhabilitat. La porta no s'acabava de tancar i els qui ho van provar van haver d'anar a peu.