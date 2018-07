La Fàbrica Nova de Manresa estrena lones... i estelada

?La Caixa ha substituït les lones totalment esquinçades que cobrien la Fàbrica Nova de Manresa per unes de noves que donen una imatge més digna a la nau protegida a mig ensorrar que és l'únic que queda de l'antigament potentíssim complex fabril. Aprofitat el rentat de cara, el Comitè de Defensa de la República (CDR) de Manresa hi ha posat una estelada gegant perfectament visible per demanar democràcia i república.