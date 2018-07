Manresa convoca els candidats a pubilla i hereu en els seus 50 anys del pubillatge

L'any que se celebra mig segle de la proclamació de la primera pubilla de Manresa, la regidoria de Cultura i la Comissió de la Pubilla i l'Hereu de l'Agrupació Cultural del Bages convoquen els candidats a pubilla i hereu de Manresa 2018. El termini per fer les inscripcions finalitzarà el 18 d'agost i, l'endemà, a les 11 del matí, es farà la reunió i l'examen al local de l'ACB, on hauran d'assistir els candidats amb el seu representant, que farà de jurat.

Els candidats han d'estar empadronats com a residents des de fa cinc anys com a mínim, han de ser solters i tenir entre 17 i 22 anys. Les candidatures es poden presentar a les oficines de Cultura (Passeig), al local de l'ACB (c. Talamanca, 15), a pubillatgedemanresa@gmail.com i al 659 997 855.