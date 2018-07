Vic nomena el rector del Poble Nou exorcista de la diòcesi

Dins dels nomenaments que va fer públics, ahir, el bisbe de Vic, Romà Casanova, un dels més sorprenents té per protagonista el rector del Poble Nou de Manresa des de l'any 2013, mossèn Joan Prat i Jorba, que ha estat nomenat exorcista de la diòcesi de Vic.

Prat, que és d'Igualada i té 37 anys, també ha estat nomenat Consiliari de l'Associació Fraternitat de Comunió i Alliberament.

El d'exorcista és un càrrec diocesà que només es pot exercir per encàrrec del bisbe, com és el cas. És un ministeri que es troba detallat al Codi de Dret Canònic, segons el qual cada diòcesi n'ha de tenir un, si bé és bastant inusual. De fet, fa sis anys, Regió7 va parlar amb l'únic exorcista oficial que hi havia aleshores a Catalunya, el dominic, sacerdot i doctor en Teologia Juan José Gallego Salvadores, que feia aquesta tasca des del 2007 a l'arquebisbat de Barcelona nomenat pel cardenal Sistach i que ja està jubilat. Potser en sis anys la situació ha canviat molt, però és molt probable que Prat, ordenat el setembre del 2010, passi a ser l'únic exorcista oficial de Catalunya.

Un exorcisme es realitza quan l'Església demana públicament i amb autoritat, en nom de Jesucrist, que una persona o un objecte siguin protegits contra les amenaces del maligne i sostrets al seudomini. L'objecte de la possessió pot ser una persona, un animal, objectes i, fins i tot, llocs com ara pobles i cases (poltergeist). La possessió pot ser total o parcial. Tot i que hi ha qui ho relacioni amb el cinema de terror, l'exorcisme és present en la major part de les grans religions, incloent-hi el cristianisme, el judaisme i l'islam.