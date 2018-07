Els primers dipòsits d'aigua potable

Fins a mitjan segle XIX l'aigua procedent del Llobregat corria per un canal que anava des de la partida de l'Agulla cap a Manresa. Entrava a ciutat a través de recs descoberts que la conduïen cap als pous que tenien la majoria de les cases. A més a més, hi havia pous públics en diferents punts de la ciutat per a la gent que no en tenia un de seu.

A mitjan segle XIX es va decidir construir una reserva d'aigua que servís per assegurar el subministrament a la ciutat. En aquells anys, Manresa experimentava un gran creixement gràcies a la industrialització i, per tant, cada vegada hi havia més gent, es construïen més cases fora de les muralles –que van ser enderrocades en aquells anys– i es necessitava més aigua. D'altra banda, qualsevol avaria de la Sèquia provocava la interrupció del subministrament. L'augment del regadiu i la localització de moltes fàbriques tèxtils que aprofitaven l'aigua per fer moure els seus enginys mecànics va provocar conflictes pel seu domini i que molts cops els qui en sortissin més perjudicats fossin els consumidors domèstics.

Un altre problema era que l'increment de les fàbriques tèxtils i de tints feia disminuir la «qualitat» de les aigües i que augmentés la contaminació i els casos de tifus, que era una malaltia endèmica a la ciutat i que provocava una gran mortaldat cada estiu.

Es va convocar una junta general de propietaris de terrenys de la Sèquia per exposar el projecte de construcció d'uns dipòsits. I es va constituir una comissió formada per un important nombre d'industrials i terratinents agraris, com Ignasi Argemí, Gaspar Pla, Josep Herp, Josep Vallès, Ignasi Solà Abadal, Marià Torrens, Ramon d'Argullol, Josep Pons Enrich i Marià Potó, amb la finalitat de fer una subscripció, de buscar uns terrenys i de preparar el començament de les obres.



Uns terrenys per 14,42 euros

El 12 d'abril del 1861 l'Ajuntament va aprovar la comissió, que va decidir comprar uns terrenys a la partida de la Creu Guixera pel preu de 2.400 pessetes (14,42 euros) perquè era una zona que quedava més elevada que la resta de la ciutat. S'havien de construir els dipòsits, una caseta per a l'entrada d'aigües, una casa per al vigilant i magatzem; i aljub repartidor.

El 25 de febrer del 1862 es va fer la subhasta per a la construcció dels dipòsits d'aigua.

Per pagar les obres, es va acordar vendre plomes d'aigua, equivalents a uns 2.400 litres d'aigua per dia, al preu de 100 duros (3 euros) a les persones que hi poguessin estar interessades.

La ploma era un títol de propietat de l'aigua i el subministrament de l'aigua es feia pel sistema de clau d'aforament.

La gestió de les aigües les havia d'assumir la Junta d'Aigües Potables, l'entitat que s'encarregaria de subministrar l'aigua a la ciutat.

Les obres les va dirigir el mestre de cases Marià Potó després de la subhasta, que autoritzava la construcció de dos dels tres dipòsits previstos. Les obres van començar pels fonaments de les parets, però la comissió va dir que tenien poc gruix per la quantitat d'aigua que havia d'emmagatzemar i la pressió dels arcs que pujaven des de la base. Per aquest motiu, es van parar fins a fer una consulta amb l'enginyer Enrique León, que va aconsellar augmentar el gruix de les parets fins a tres metres.



12.000 metres cúbics

El 20 de setembre van continuar les obres dels tres grans dipòsits. La coberta d'aquestes cisternes està formada per dues voltes de pedra que descansen damunt dels murs perimetrals i d'una filera d'arcs i pilars centrals. Els tres dipòsits mesuren quasi vint metres d'ample i quaranta-dos de llarg i tenien una capacitat d'uns 4.000 m3 cadascun, que feien un total de 12.000 m3.

Les canonades de conducció a les cases, que en principi eren de ceràmica, es van haver de canviar abans d'inaugurar el servei, perquè no aguantaven la pressió de l'aigua i es rebentaven.

En una memòria de l'any 1888 sobre la construcció dels dipòsits, Manuel Oms de Part escrivia que «colocada la tubería de hierro quedaron satisfechos todos los plumistas, al ver coronada la obra, después de los vaivenes sufridos que no podían esperar, auque insignificantes, comparados con los que sufrieron nuestros antepasados al construir el canal de la Acequia» (centre de documentació i arxiu de Can Font).

El 17 de juny del 1864 es va fer la inauguració solemne d'aquests primers dipòsits d'aigua potable de la ciutat, si bé l'obra no va restar del tot acabada fins al 1865.

A la segona meitat del segle XX, a causa de la poca alçada i la manca de pressió, els coneguts com Dipòsits Vells ja només subministraven aigua al sector més baix de la ciutat: Muralla, Cós i carretera de Cardona. L'any 1970 es van instal·lar unes canonades paral·leles a l'edifici que comunicaven l'entrada i la sortida sense que l'aigua hi hagués de passar.

A final del 1980 van deixar de funcionar i a principi dels noranta, com que els dipòsits estaven soterrats, es van excavar per posar-los al descobert a fi de reconvertir-los en l'actual Museu de la Tècnica de Manresa.