El Xup i el Guix clouen el cap de setmana festiu més intens

El barri del Xup posa el punt final avui a la seva festa major després d'un dissabte carregat d'activitats, en què els actes infantils d'ahir i el dinar intercultural, amb cuina marroquina, van ser els protagonistes. Avui se celebrarà el torneig de Petanca, la 5a Trobada de Puntaires de la comarca i, finalment, el Dinar Popular i dedicat a les persones grans.

Per altra banda, la Festa Major de les Cots, el Guix, i Pujada Roja clourà avui el cap de setmana més intens, tot i que el punt final definitiu serà dissabte de la setmana que ve. Després de la missa, hi haurà una xocolatada i a les 11 del matí tindrà lloc l'homenatge a la gent gran, amb actuacions i animació. A 3/4 de 7 de la tarda hi haurà una cantada d'havaneres i la presentació de la nova pubilla.