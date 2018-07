Arans: 50 anys en lluita a Manresa per ajudar infants amb dèficit d'oïda i parla

Les històries de lluita i superació són la marca que defineix l'Associació per a la Reeducació Auditiva dels Nens Sords (Arans), fundada ara fa 50 anys a Manresa.

L'entitat social ha viscut un procés de transformació al llarg dels anys. Al principi, atenia nenes i nens sords per ensenyar-los a parlar i comunicar-se. Els temps van canviar i des del 1976 atenen també infants amb dificultats d'audició i llenguatge.

Amb la crisi econòmica, el centre de reeducació va passar per un moment complicat. Mai havien anat sobrats de diners, però en els últims anys els obstacles per aconseguir finançament van posar en dubte la seva continuïtat. I encara ho està.

Aquest any han aconseguit tancar els números en positiu gràcies a subvencions i beques que finança el govern central, la Generalitat i l'Ajuntament de Manresa. Però també han hagut de buscar recursos externs d'empreses privades per pagar totes les despeses. Des de fa anys, compten amb els donatius dels socis, que a hores d'ara són 50, tot i que n'havia arribat a tenir 200.

Canvi de model



«No podem aguantar quatre anys més en aquesta situació. És inviable», declarava Alfons Haro, president d'Arans. No hi ha prou socis per a la subsistència de l'entitat. «Es necessita buscar vies alternatives de finançament perquè el projecte pugui tirar endavant i tenir continuïtat», afegia.

«Ara hem de decidir com es transforma o canvia el model de gestió d'Arans», revelava Haro a Regió7, i destacava que estan en un moment «d'impàs».

El president especificava que l'objectiu és «canviar la imatge de l'entitat i donar-li més visibilitat». La gent coneix l'entitat Arans «per les roses que es venen el 23 d'abril, però quan els preguntes què fem, poques persones ho saben», afegia el president. Per això Haro recordava que han de lluitar per «canviar la situació econòmica, jurídica i social del centre de reeducació».

Una de les noves alternatives és la possibilitat d'unir-se a altres entitats o fundacions privades. «Estem iniciant negociacions per buscar propostes que ens permetin tirar endavant», confessava Haro, que revelava que estan parlant amb l'Ajuntament de Manresa per buscar possibles convenis.