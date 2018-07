«Em van ajudar a sortir del pou i sempre els estaré molt agraït»

Xavier Coma porta el seu fill d'11 anys a Arans. Però ell va trepitjar el centre per primera vegada ara ja fa uns 30 anys a causa d'una patologia que li va fer perdre l'oïda. Ara, amb els implants coclears, hi sent sense problemes.

Quan va començar a perdre l'oïda?



Des dels 3 anys que vaig començar a tenir pèrdues d'audició a causa d'una malaltia genètica hereditària. Devia ser quan ja acabava la formació professional (FP) que la vaig perdre pràcticament tota, estava entre el 85-90%, molt baixa.



Va ser llavors quan va venir a Arans?



Exacte. No podia ni seguir les classes. Vaig demanar on podia anar per aprendre a comunicar-me amb la gent. Em pensava que era massa gran perquè m'agafessin, llavors jo tenia uns 15 anys, però vaig aconseguir entrar.



Què va aprendre al centre?



Vaig estar amb la Marta Mosella, una de les logopedes de l'entitat, i em va ensenyar lectura labial amb el mètode verbotonal. Al principi va costar, no és una cosa fàcil d'aprendre ràpidament, però amb els anys em van ajudar a sortir del pou en què estava. Sempre els estaré molt agraït.



Va seguir estudiant a l'institut?



Sí, vaig seguir estudiant fins a acabar tota l'FP, més amunt ja no hi vaig poder arribar.



Quants anys fa que porta els implants coclears?



Des del 2005. Abans portava l'audiòfon, que serveix per no desacostumar l'oïda als sons, però no entenia el que em deien. Ara porto els implants. Sempre he dit que l'implant és un recanvi, però no és un recanvi original. Hi sento bé, però se sent diferent.



Anys més tard, quan va ser adult, va tornar a Arans.



Em van proposar de posar-me a la junta i pràcticament fins fa 4 anys hi he estat. Durant un temps fins i tot vaig ser el secretari. M'agrada estar-hi implicat.



Ara, el seu fill també ve al centre.



Sí, el meu nen té un trastorn d'espectre autista i necessita perfeccionar la comunicació oral i aprendre com comunicar-se amb les persones. També està amb la Marta Mosella, com havia estat jo fa molts anys!