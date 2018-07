«Hi ha molts infants que havíem tingut fa anys i ara encara em venen a veure»

No s'oblida dels moments complicats, ni dels dies llargs, però la satisfacció que li aporta veure com s'han recuperat els nens i nenes que ha tractat se li veu a la cara. Fa més de 40 anys que Victòria Jové, directora i mestra logopeda d'Arans, treballa al centre i, a hores d'ara, ja el coneix com ningú.

Per què va començar a treballar a Arans?



Des de ben petita m'ha agradat molt ajudar a tothom. Quan anava a l'escola, veia nens i nenes que necessitaven ajuda, i em feia molta ràbia que ningú ho fes, i jo ho intentava sempre que podia. De gran sabia que volia ser mestra o pilot d'avió, però en aquella època i sent dona aquesta segona opció era impensable. Anys més tard, quan vaig acabar els estudis, em van proposar treballar a Arans i des de fa 40 anys treballo aquí.



Què és per a vostè el centre?



És com casa meva. Ho és tot. M'encanta! Tenim molta feina i som poca gent. En algunes ocasions he tingut oportunitats de marxar, però no ho he volgut fer mai. Sempre m'he sentit molt realitzada aquí. Hi ha molts nens que havíem tingut de petits durant períodes molt llargs i ara que tenen 30 o 40 anys encara em venen a veure, és molt gratificant.



Quin tipus de casos tracta majoritàriament?



N'han passat moltíssims, al llarg dels anys més de 4.000, més fàcils i més difícils. Al principi la majoria que hi havia eren nens sords, però des de ja fa molts anys són per dificultats en la parla i el llenguatge escrit. Hi ha infants que venen per dislàlies, perquè no saben pronunciar certs fonemes. També tenim alumnes amb trets autistes o deficiències cognitives lleus que van associades a un procés molt llarg de l'adquisició dels aprenentatges escolars i de la lectura i l'escriptura.



Els infants venen a complementar uns coneixements que a l'escola no tenen?



Som un centre de reeducació. A l'escola molts nens amb dificultats de llenguatge greus són atesos, però és clar, està tot molt col·lapsat, aquí troben aquest suport. Hi ha casos com els de les dislàlies que no es poden atendre. Aquí tenen sessions dos cops a la setmana.



Està en contacte amb els centres educatius dels alumnes?



Sí, sí, amb els mestres. Són sessions totalment personalitzades, programa per programa i nen per nen.



Arans és una associació social.



Sí, els infants poden venir amb beques. Les quotes són bastant més baixes que en un particular. Tot i així, les ajudes no cobreixen tota la despesa d'un curs de l'alumne.



Quants infants s'hi inscriuen cada any?



Va variant, perquè hi ha nenes i nens que necessiten estar-hi més o menys temps, no es pot assegurar mai el temps de recuperació. Per exemple, per al curs que ve en tenim cinc de nous, però és clar, perquè ells entrin, uns altres cinc han de sortir.