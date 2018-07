L'Ajuntament de Manresa i la Fundació Johan Cruyff signen el conveni per instal·lar el Cruyff Court Manel Estiarte

L'Ajuntament de Manresa i la Fundació Johan Cruyff han signat aquest dilluns el conveni de col·laboració per a la instal·lació del Cruyff Court Manel Estiarte, que s'ubicarà a la plaça Milcenteni. El projecte de construir un camp de futbol Cruyff Court a Manresa, amb el suport de l'Obra Social de la Caixa i la Fundació FC Barcelona, té com a objectiu promoure l'esport com a eina educativa i de cohesió entre els infants i els joves d'aquesta zona de la ciutat, amb l'objectiu de revitalitzar-la i de donar-li un major dinamisme.

L'acte de signatura l'han realitzat l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; i la directora de la Fundació Cruyff, Pati Roura. Hi ha assistit també el regidor d'Esports, Jordi Serracanta; el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana; el director de Banca d'institucions de CaixaBank, Joaquim Macià; el mànager de la Fundació Cruyff Court, Sander Waare; i la cap de Servei d'Ensenyament, Cultura i Esports de l'Ajuntament de Manresa, Sílvia Saura.

Aquest camp de gespa artificial està apadrinat pel manresà Manel Estiarte. La iniciativa és el fruit de l'aliança entre la Fundació Cruyff, la Fundació Bancària "la Caixa" i la Fundació FC Barcelona, que ja treballen conjuntament per a la construcció, manteniment i dinamització d'un total de 15 Cruyff Courts arreu de Catalunya, prioritzant zones desfavorides per fomentar la inclusió social d'infants i joves especialment vulnerables a través de la pràctica de l'esport.

Els Cruyff Courts són petits camps de futbol d'ús lliure que tenen com a objectiu fomentar l'esport i inculcar valors com la responsabilitat, la integració, el joc en equip i la superació personal, així com aconseguir prevenir el sedentarisme i l'obesitat infantil.

El camp de Manresa se sumarà al Cruyff Court Gerard Piqué de Sant Guim de Freixenet, al Cruyff Court Hristo Stoichkov de Martorell, al Cruyff Court Sergio Busquets de Badia del Vallès, i al Cruyff Court Carles Puyol de la Pobla de Segur. L'embrió d'aquest projecte va ser la creació del Cruyff Court Xavi Hernández a Terrassa, que va posar els fonaments de l'acord.

Nou equipament públic al Centre Històric

L'Ajuntament de Manresa considera que l'esport és una activitat educativa altament adequada en el cas d'infants i adolescents en situacions de risc i per això espera que l'emplaçament de la Cruyff Court a la Plaça del Milcentenari, al Centre Històric de la ciutat, sigui un revulsiu i esdevingui un espai de referència per atendre la necessitat d'esport de lleure dels infants i joves que hi viuen.

L'espai que acollirà aquest camp a Manresa està qualificat com a zona verda -com a parc públic- des del pla general del 1981 i ha mantingut aquesta qualificació tant en el pla del 1997 com en el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que es va aprovar l'any passat. Per tant, des dels anys vuitanta el planejament urbanístic des preveia desenvolupar un parc públic, finalment aquest es portarà a terme.

La instal·lació d'aquest camp esportiu té per objectiu dotar al Centre Històric d'un nou espai esportiu lliure, amb una instal·lació única, que permeti jugar, practicar esport dins del barri a molts nens i nenes que actualment ja ho estan fent a places poc adequades. Al mateix temps, aquesta instal·lació cerca un benefici en la cohesió social a través de l'esport com a eina d'inclusió.

Així mateix, cal tenir en compte que en la darrera enquesta de percepció del Centre Històric de Manresa, els ciutadans, entre les diverses peticions, expressaven la necessitat de dotar de més parcs i espais lúdics aquest entorn de la ciutat.

S'impulsaran projectes d'esport inclusiu

Segons el conveni signat, que té una vigència de quatre anys, s'impulsaran tres projectes anuals específics en aquest camp de futbol: els Cruyff Courts 6vs, campionats per a nois i noies de 10 a 12 anys en què participen tots els Cruyff Courts; el Cruyff Court Manel Estiarte, un esdeveniment de "Futbol per a joves amb capacitats diverses"; i el projecte Cruyff Foundation Community Program, amb l'objectiu que joves de diferents barris aprenguin a organitzar el seu propi torneig i de conformitat amb el model establert per la Fundació Cruyff.

La col·laboració per al desplegament del projecte Cruyff Court a Catalunya se suma a l'aliança entre les tres entitats per impulsar el projecte Pati 14 de la Fundació Cruyff, que preveu la renovació de 10 zones d'esbarjo d'escoles ubicades a diferents localitats catalanes.

El projecte Cruyff Courts està en marxa a Catalunya des del 2008 i des de fa més de 15 anys a la resta del món. En aquests moments hi ha 231 camps instal·lats a 20 països del món, amb més de 300.000 usuaris.