Moció de la CUP per evitar agressions sexuals durant la festa major de Manresa

El grup municipal de la CUP a l'Ajuntament de Manresa presentarà una proposició al ple de dijous per evitar que es produeixin agressions sexuals durant la Festa Major.

La moció demana "estudiar quins són els carrers que, per la seva poca il·luminació, poden generar sensació d'inseguretat", i en cas que sigui necessari, augmentar-ne la il·luminació. La moció també proposa millorar la il·luminació als accessos al pàrquing del costat del pont de Sant Francesc, a les obres que s'estan duent a terme a la Via Sant Ignasi i als accessos als aparcaments del costat del Parc de l'Agulla.

Segons la formació rupturista, aquesta és, només, una primera moció orientada a prendre mesures contra la violència patriarcal que té lloc a l'espai públic i, en aquest sentit, ha remarcat que la seguiran d'altres proposicions per combatre el masclisme des de l'àmbit municipal, en totes les seves dimensions i manifestacions.

La Candidatura d'Unitat Popular de Manresa presentarà tres mocions més al ple municipal del 19 de juliol.

La CUP vol que es reforci el campus d'estiu de vòlei que es fa coincidint amb el torneig de vòlei platja a la plaça Major. La CUP vol que s'ampliï l'abast del campus i que es garanteixi que hi hagi suficients beques "per a aquelles famílies que no puguin assumir el cost del campus, assegurant així que cap jove de la ciutat es pugui quedar sense participar-hi per la seva condició econòmica".



Incitació a l'odi

En la seva tercera moció, constata que en els darrers mesos la ciutat de Manresa ha vist augmentar de forma preocupant el nombre de pintades que inciten a l´odi i pretenen trencar la convivència, i per això demana que "l´Ajuntament de Manresa, a través dels serveis de neteja de la via pública, prioritzi la neteja d´aquest tipus de pintades intentant eliminar-les el més ràpidament possible dels carrers de la nostra ciutat". La CUP també vol que es faci un inventari d'aquest tipus de pintades, per saber si "van en augment o es redueixen".

Finalment, la CUP presenta una proposició, similar a les que s'han presentat a diversos municipis del país, on es demana "garantir l'accés universal a Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa a totes les persones que tenen el nostre centre sanitari com a centre de referència, per molt que aquestes, per les seves condicions socioeconòmiques, en quedin excloses amb l'aplicació del Real Decreto-ley 16/2012".

La moció vol evitar, així, que s'apliqui la voluntat de l'estat Espanyol, que mitjançant el Tribunal Constitucional, el passat 28 d'abril, va suspendre la llei catalana d'accés universal a la sanitat, fet que provocarà que fins a 180.000 catalans i catalanes quedin excloses del sistema sanitari públic.

La CUP creu que les institucions catalanes han de desobeir l'Estat, que amb aquest drecret-llei modifica un element central del sistema públic de salut, tot acabant amb el seu caràcter universal per convertir-lo en un sistema basat en l'ocupació. A la moció, la CUP recorda que la llei catalana d'accés universal a la sanitat va ser aprovada pels grups parlamentaris deJxSí, CUP-CC, PSC i Catalunya en Comú-Podem.