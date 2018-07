Acord per convertir la plaça Milcentenari en un petit camp de futbol

La plaça Milcentenari de Manresa, la de l'alberg, es convertirà en un petit camp de futbol de gespa artificial per promoure l'esport com a eina educativa i de cohesió social entre infants i joves. Ahir l'Ajuntament de Manresa i la Fundació Johan Cruyff van signar el conveni per fer realitat el projecte. La iniciativa té el suport de l'Obra Social de La Caixa i de la Fundació FC Barcelona.

La instal·lació estarà apadrinada pel waterpolista manresà Manel Estiarte. Aquests espais esportius s'anomenen «Cruyff Court».

El camp de Manresa s'afegirà al Cruyff Court Gerard Piqué de Sant Guim de Freixenet; el Hristo Stòitxkov de Martorell; el Sergio Busquets de Badia del Vallès; el Carles Puyol de la Pobla de Segur o el Xavi Hernández que hi ha a Terrassa. Arreu del món hi ha 213 instal·lacions d'aquest tipus en 20 països diferents que actualment tenen 300.000 usuaris.