Barren el pas de cotxes a la rampa de la plaça del Salt

Vehicles mal aparcats impedien que persones que van en cadira de rodes o bé amb cotxets per a nadons o carros de la compra poguessin utilitzar amb normalitat la rampa que uneix el carrer de Sant Bartomeu i la plaça del Salt.

L'Associació de Veïns de les Escodines havia denunciat aquesta situació a l'Ajuntament en diverses ocasions. També públicament (vegeu Regió7 del 8 de maig). Ara s'hi ha posat remei amb la instal·lació de 5 pilons que impedeixen que els cotxes aparquin just a l'accés de la rampa pensada per a persones que no poden baixar o pujar per les escales que hi ha al costat.

Hi ha dues rampes. Una de més estreta, que per als veïns fa massa pendent, i una d'ample. Uneixen les Escodines amb el Barri Antic a través de la passera que passa per sobre de la Via de Sant Ignasi. Entremig és on hi ha la plaça del Salt.