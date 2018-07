Festes de Sant Ignasi amb una trentena d'activitats al Centre Històric

Fins al 31 de juliol, la capital del Bages acull un any més les festes de Sant Ignasi que, organitzades per l´Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants, la Fundació la Cova, Manresa Turisme i l´Ajuntament de Manresa, tornen a oferir un programa d´actes que omplirà el Centre Històric d´activitats diverses i que compta amb la implicació d´entitats, establiments i organitzacions.

Visites guiades, exposicions, tallers, espectacles, mercats, concerts de música embolcallen uns programació de propostes lúdiques, esportives, culturals i religioses aptes per a tots els públics amb la voluntat de continuar dinamitzant aquest entorn emblemàtic del Centre Històric de Manresa i posant el valor la Manresa ignasiana i el projecte Manresa 2022, que commemora els 500 anys de l´arribada d´Ignasi de Loiola a la ciutat.

Dins la programació hi haurà actes ja clàssics d´aquesta festa com són el Concurs d´Aparadors del Centre Històric, la Caminada nocturna Montserrat – Manresa (5a edició), la 5a edició del cicle de musica espiritual "Sons del Camí", les visites guiades a la Manresa ignasiana o el Sopar a la fresca, però enguany s´introdueixen algunes novetats culturals per fer-la més atractiva com és l´exposició dels jocs de Trivial amb temàtica Ignasiana, la xerrada "Les dones de Sant Ignasi" i la de "El Camí ignasià en primera persona, vivències d'una peregrinació". No faltaran les adreçades especialment al públic més jove (tallers, espectacles, música, inflables, etc).

La presentació del programa d´actes de la Festa de Sant Ignasi s´ha dut a terme a la capella del Pou de la Gallina i han intervingut el regidor de Turisme i responsable del projecte Manresa 2022, Joan Calmet; el gerent del Centre d´Espiritualitat Ignasiana, Lluís Pagès; i el president de l´Associació de comerciants del carrer Sobrerroca, Plaça Major, carrer Sant Miquel i voltants, Josep Tobeña; Clàudia Rodríguez, autora del cartell de les festes d´enguany, i Sònia Martín, coordinadora de l´Oficina de Turisme de Manresa.



Diversitat de públics

El regidor Joan Calmet ha recordat la "llarguíssima trajectòria de les Festes de Sant Ignasi" i ha explicat que fins fa pocs anys constaven d´una part més litúrgica i d´algunes activitats, com un vermut-sopar, organitzades per l´associació de comerciants. Per a Calmet, "a partir de la posada en marxa del projecte Manresa 2022, el pal de paller del qual és sant Ignasi i a commemoració dels 500 anys de la seva estada a Manresa, ens va semblar convenient entomar l´organització de les Festes, incorporar-hi més activitats i mirar d´ampliar el nombre de persones a qui pugui interessar". Així, s´hi ha incorporat visites guiades, tallers, concerts i altres activitats.

També en aquesta línia d´anar ampliant el públic objectiu i "fer un pas en la línia d´acostar-nos al públic jove",, aquest any s´ha fet una nova imatge de les festes, amb un cartell inspirat en el pou de la Gallina, que ha estat dissenyat per Clàudia Rodríguez.

El representant de la Cova, Lluís Pagès, ha fet un repàs dels actes litúrgics de la festa, que serveixen "per anar-nos preparant espiritualment per a Manresa 2022", i Josep Tobeña, de l´associació de comerciants, ja remarcat els actes lúdics com la "Ignasiada" del dia de Sant Ignasi, 31 de juliol, en el marc de la qual hi haurà activitats variades, des de botifarrada de bon matí, les visites guiades, la trobada d´Ignasis, espectacles infantils, etc.

Finalment, Sònia Martín, coordinadora de l´Oficina de Turisme, ha fet una pinzellada dels actes com les visites guiades i el taller familiar "L´Agnès i la gallina".

Programació

18 de juliol a partir de les 20 h. Pintxo Pote. Bars de la zona Centre Històric. Organitza: Associació de Comerciants del Carrer Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i voltants

23 i 30 de juliol de 8 a 14h. Mercat Agrari, Productes de la Terra i Alimentació. Plaça Major. Organitza: Associació de Comerciants del Carrer Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i voltants.

18 de juliol de 19:30 a 20:45h. Visita guiada a La Seu. Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa. Descripció: Visita guiada oberta als assistents dels concerts Sons del Camí i al públic en general. La visita inclourà: exterior, claustre, nau central i primera coberta. Preu: 6 euros/persona. Les entrades es podran comprar via telèfon (93.872.15.12) o via mail (gestio@seudemanresa.cat) i el mateix dia de la visita. Per garantir plaça, cal fer-ho prèviament. Organitza: Basílica Santa Maria de la Seu de Manresa.

19 de juliol de 19:30 a 20:45h. Visita guiada a La Seu.

20 de juliol de 19:30 a 20:45h. Visita guiada a La Seu

21 de juliol de 18:30h. Caminada nocturna Montserrat-Manresa. Sortida Plaça de la Reforma. Caminada nocturna des de Montserrat a Manresa seguin l´última etapa del Camí Ignasià (26km). Preu: 15 Euros. Inclou transport en bus fins a Montserrat, assegurança i avituallaments. Places limitades. Informació i reserves: 93 878 40 90. turisme@manresaturisme.cat i www.manresaturisme.cat.

Del 21 al 31 de juliol. Concurs d´aparadors sobre el tema St. Ignasi 1522-2022 als diferents comerços de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants.

21, 22, 28 i 29 de juliol en horari d´obertura de l´Espai 1522. Exposició Trivial de Manresa amb Temàtica ignasiana entre d´altres. Espai Manresa 1522. Descripció: Exposició dels jocs de Trivial realitzats per l'alumnat de 2n d'ESO de l' Escola Oms i de Prat. Organitza: Ajuntament de Manresa, Manresa2022 i Escola Oms i de Prat.

24 de juliol a les 21:30h. Cant Coral Cat Centre. Santuari de la Cova de Sant Ignasi. Organitza: Cova de Sant Ignasi

26 de juliol a les 17:00. Taller familiar: l´Agnès i la gallina. Museu Comarcal de Manresa. Descripció: Apropem a les famílies la llegenda més popular vinculada a Sant Ignasi: el miracle del Pou de la Gallina. Us endinsareu en la història d´Agnès, la nena que portava a vendre la gallina a la Plaça Major, i com Ignasi la va ajudar a recuperar-la després que li caigués al Pou del Carrer Sobrerroca. Després de la visita, podreu crear les figures d´Agnès, la gallina i de Sant Ignasi amb una manualitat molt senzilla perquè pugueu representar la història a casa! Preu: 2€ Places limitades a 20 infants (han de venir acompanyats obligatòriament d´un adult). Edats recomanades: entre 7 i 11 anys. Imprescindible reserva prèvia. Informació i reserves: 938784090 · turisme@manresaturisme.cat. www.manresaturisme.cat. Organitza: Manresa turisme amb la col·laboració del Museu Comarcal de Manresa

27 de juliol a les 20:15h. Taller familiar: l´Agnès i la gallina. Capella Sant Ignasi Malalt. En acabar coca i mistela per a tothom.Organitza: Cova de Sant Ignasi i associació de Comerciants del Carrer Sobrerroca, Plaça major, Sant Miquel i voltants.

27 de juliol a les 20.15h, a la plaça de sant Ignasi Malalt. Missa capella de sant Ignasi Mallat amb P. Magriñà, Sj. Acompanyaran Isidre Badia (tenor) i Jordi Franch (piano). En acabar coca i mistela per a tothom.

28 de juliol a les 20:30 h. Ermita de Sant Pau. Missa a l´ermita de Sant Pau amb Mn. Joan Antoni Castillo. Organitza: Cova de Sant Ignasi.

29 de juliol a les 11:00 h. Visita guiada "Manresa Universal: La Ciutat de sant Ignasi" amb tast de productes del pelegrí. Sortida del Museu Comarcal de Manresa. Descripció: Visita guiada pels espais vinculats a Sant Ignasi de Loiola a Manresa, incloent la Cova de Sant Ignasi, el Carrer del Balç i l´Espai Manresa 1522, així com altres espais i capelles que recorden l´estada del sant a la ciutat. Al final de la visita, es podrà gaudir d´un tast de productes del pelegrí. Preu: Gratuït. Places limitades: màxim 30 persones. Informació i reserves: 938784090 turisme@manresaturisme.cat i www.manresaturisme.cat. Organitza: Manresa Turisme

29 de juliol a les 13:00 h. Parròquia de Santa Maria de Viladordis. Missa de Sant Ignasi a la Parròquia de Santa Maria de Viladordis. Organitza: Cova de Sant Ignasi.

30 de juliol a les 19:00 h. El Camí ignasià en primera persona, vivències d'una peregrinació. Espai Manresa 1522. A càrrec de Miquel Àngel Ramos. Recent tornat del camí ignasià, en Miquel Àngel ens explicarà la seva experiècia durant el recorregut. Organitza: Ajuntament de Manresa i Manresa 2022.

30 de juliol a les 19:00 h. Conferència: Les Dones de Sant Ignasi. Museu Comarcal de Manresa. Descripció: A finals de març de l´any 1522 Sant Ignasi deixà el Monestir de Montserrat per anar a Manresa. Prop del camí trobà una dona que l´acompanyarà en el seu viatge i que el presentarà a un grup d'amigues que esdevindrà cabdal per la direcció vital que emprendrà el jove Ignasi. Amb aquesta xerrada volem incidir en aquesta relació del fundador dels jesuïtes i parlar-vos d?unes dames cultes que, si la historia s´hagués desenvolupat d´altra manera, haurien protagonitzat la branca femenina de la Companyia de Jesús. Per: Jordi Sacasas, arxiver i conservador del museu i tresor de Santa Maria del Pi i Paco Romero, cartògraf. Organitza: Associació per al Museu de Manresa.

La Ignasiada del 31 de juliol