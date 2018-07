El primer paviment de l'actual Baixada dels Drets data dels segles XVII-XVIII

Fa més de tres-cents anys els manresans ja passaven per la Baixada dels Drets, que tenia el terra fet amb còdols i un pendent molt similar a l'actual. El seguiment arqueològic de les obres de reurbanització que es porten a terme al carrer ha permès localitzar aquest paviment original, que dataria de final del segle XVII i principi del XVIII. També s'ha trobat un terra posterior, fruit de la remodelació del vial durant el segle XIX, fet amb un paviment de lloses.

Al marge del primer terra de la baixada, que ocupa l'espai on antigament hi havia el fossar de la muralla -del qual també s'han trobat pistes que expliquem més endavant-, durant el seguiment arqueològic de l'actuació s'ha localitzat un col·lector de carreus longitudinal al carrer que també dataria de final del segle XVII i principi del XVIII (que no s'aprecia a la fotografia del costat). A més a més, quan es va foradar el mur de contenció que hi ha situat sota la plaça dels Drets (on hi ha l'escala metàl·lica provisional), es va descobrir una cisterna (fotos inferiors) amb una pica i un sobreeixidor que tot fa pensar que actuava com a punt d'abastiment públic d'aigua. Mentre que l'interior és del primer terç del segle XVIII, el moment en què es va construir no s'ha pogut concretar perquè aprofita una part del mur de la muralla. Aquesta font s'hauria deixat d'utilitzar el segle XIX, que és quan va arribar l'aigua corrent a Manresa. Justament el segon capítol de la sèrie d'aquest estiu de l'historiador Francesc Comas, publicat diumenge passat, el protagonitzaven els dipòsits vells i l'arribada de l'aigua corrent a Manresa, a partir de l'any 1865.

José María Carrasco, de l'empresa Arqueòlegs.cat, ha dirigit el seguiment arqueològic de les obres a la Baixada dels Drets, i Júlia Miquel, de la mateixa empresa, les ha coordinat. Actualment, les troballes fetes ja estan tapades.

El fossar, a 3 metres de fondària



A banda del paviment original del vial, a 3 metres de fondària, a un nivell al qual no arriben les obres i que, per tant, no quedarà afectat, explica Carrasco, van localitzar en un espai molt reduït el llit del fossar de la muralla, fet a base de car-reus de la mateixa muralla del segle XII-XIII que hi havien anat caient amb els anys de forma irregular, i el primer rebliment (pòsit), que es va formar de manera quotidiana, i que l'arqueòleg situa al segle XV. Aquest segle és quan el fossar es va començar a amortitzar, és a dir, que va perdre la seva funció originària i es va anar omplint fins a arribar al segle XVII-XVIII, quan s'hi va fer el carrer.

Un carreró subterrani



El seguiment de les obres, com va explicar Regió7 (vegeu edició del 10 de maig passat), ja va oferir una troballa interessant quan es van destapar alguns baixos de la plaça dels Drets amb l'enderrocament de la terrassa que s'hi va construir el segle passat per entrar a nivell de carrer al supermercat que hi havia en una finca. Una de les obertures corresponia a un antic carreró sota les cases (s. XIX) paral·lel al carrer de Sant Andreu que devia arribar fins al de Cantarell, però que es va tapiar en el seu dia, va quedar fossilitzat i va deixar només un recorregut des de la Baixada dels Drets de vint metres.