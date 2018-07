Rècord d'atesos pels serveis socials en un any a Manresa, que ja s'acosten als 14.500

La franja de població atesa pels serveis socials de l'Ajuntament de Manresa s'amplia.

Mai fins ara la xifra havia estat tan alta. Segons la memòria del 2017 van quedar d'una forma o altra sota el paraigua municipal 14.480 persones l'any passat.

La xifra rècord té una cara i una creu. La cara és la potència creixent de la maquinària municipal per donar resposta a les necessitats que se li plantegen.

La creu és que existeix una forta necessitat social que no ha anat de baixa encara que els grans indicadors econòmics apuntin al final de la duríssima recessió econòmica que es va desfermar amb la punxada de la bombolla immobiliària el 2007, que es va començar a fer evident el 2008.

Mirar les xifres fa por. Gairebé s'han triplicat els atesos pels serveis socials municipals des del 2005. Dels pocs més de cinc mil que hi havia en aquell moment es va arribar a gairebé catorze mil el 2012. Després la corba va baixar el 2013 i el 2014 i semblava que el 2015 podria situar-se per sota dels 13.000, però no va ser així.

Va enfilar cap amunt el 2015, el 2016 i un altre cop el 2017 amb els ja esmentats 14.480, la quantitat més gran registrada fins ara.

Més de 4 milions d'euros



El pressupost emprat l'any passat va ser de prop de 4,3 milions d'euros, que està per sota dels 4,8 milions d'euros de l'any 2012 i es manté en la línia de l'aportació dels darrers anys sent fint i tot superior que els volums pressupostaris del 2014, 2015 i 2016.