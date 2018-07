L'Ajuntament estudia accions contra l'ultra que va arrencar l'estelada de l'11 de Setembre

Un vídeo penjat per ell mateix a Facebook mostra que va ser l'ultra de Balsareny Raúl Macià qui va arrencar a principi de mes l'estelada municipal que des de l'any 2013 oneja a la plaça 11 de Setembre de Manresa. L'Ajuntament estudia emprendre accions legals.

Tal com ja va explicar Regió7 , uns desconeguts van fer desaparèixer la bandera entorn la primera setmana de juliol. Ara ha estat el mateix Macià qui ha reivindicat l'acte vandàlic amb un vídeo penjat al seu perfil de Facebook.

La bandera va ser col·locada en aquest indret durant la Diada de fa cinc anys i s'hi ha mantingut per decisió del consistori municipal. Fonts de l'Ajuntament van informar que tenien intenció de reposar-la tan aviat com fos possible, acció que a hores d'ara encara no s'ha dut a terme.