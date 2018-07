Nits Musicals de Guardiola de Berguedà rep el guardó amb «il·lusió» per continuar

El monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà iniciarà, en poc més d'una setmana, la cinquanta-quatrena edició del festival musical d'estiu de referència del Berguedà i un dels més antics del país. Les Nits Musicals de Guardiola de Berguedà estrenaran el certamen d'enguany divendres 27 de juliol, pocs dies després que els responsables de l'entitat hagin recollit la Creu de Sant Jordi.

Un guardó que, segons l'alcalde, Josep Lara, també president de l'associació Nits Musicals des d'abans de ser batlle, reben amb «il·lusió» per continuar la tasca i també com «un agraïment per a totes les persones que han fet possible el festival, algunes que malauradament ja no són entre nosaltres».

El certamen va néixer l'any 1964 quan un grup de guardiolencs van voler replicar al monestir de Sant Llorenç el que havien vist en un castell de França durant un viatge: omplir de música clàssica el seu temple romànic més emblemàtic. L'aposta era arriscada, i més tenint en compte les dificultats que suposava fa unes dècades portar formacions de música clàssica de renom a un municipi petit de l'alt Berguedà, però van superar el repte i al llarg de més de mig segle, durant tres divendres de la temporada estival, el monestir romànic ha acollit concerts de música, principalment clàssica, però també d'estils diversos com el jazz o la música catalana, amb intèrprets de renom i sense deixar de banda els artistes berguedans.