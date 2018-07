«A partir d'ara considereu-me un manresà més que ve aquí a sumar»

En la seva primera compareixença davant els mitjans de comunicació com a nou director-gerent d'Aigües de Manresa, Antoni Ventura es va definir com una persona transparent i oberta, a qui agrada «que em vinguin de cara, entomar crítiques i buscar solucions de consens perquè és la millora manera d'evitar equívocs».

Antoni Ventura i Ribal (Barcelona, 1961) és llicenciat en Ciències Econòmiques, Dret i Història Contemporània. Fa 28 anys que treballa en el sector de la gestió de l'aigua, va explicar. Primer a Agbar, ara Suez, i posteriorment a Sorea. Curiosament va treballar a ala ciutat anglesa de Bristol, on va substituir l'exalcalde de Manresa Jordi Valls quan aquest es va traslladar a Xile. Recentment s'havia incorporat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona com a adjunt a la direcció de Medi Ambient.

Es va presentar al concurs públic per cobrir la plaça de director-gerent d'Aigües de Manresa perquè «per a mi ha sigut sempre un referent en el sector de l'aigua i un model innovador de gestió pública a Catalunya. La coincidència em va trobar en un moment que vaig pensar que hi podia optar», segons va explicar.

Va afirmar, també, que no hi haurà canvis en la direcció. Tampoc en el cas de Ricard Tomàs, actual adjunt a gerència, que també va optar a la plaça. «Soc una persona que s'integra en l'equip», va remarcar. Segons va dir, Aigües de Manresa és «sinònim de Josep Alabern», a qui coneix personalment de fa temps. «Però penso que el principal repte que va tenir no tan sols va ser engegar el projecte, sinó formar un equip que s'ha convertit en el principal actiu de l'empresa».

Durant la seva compareixença va afirmar que «a partir d'ara considereu-me un manresà més que ve a sumar».