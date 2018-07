Reconeixement a les ADF per la seva implicació contra els focs

A banda de sor Lucía Caram, un altre manresà que dilluns recollirà una Creu de Sant Jordi serà Xavier Jovés, en qualitat de president del Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya. La distinció no va dirigida personalment a ell, sinó al conjunt de les agrupacions de defensa forestal del país, pel reconeixement dels «més de trenta anys de trajectòria». Jovés va manifestar ahir que se sentia «emocionat» per la notícia.

La Generalitat, segons va explicar en un comunicat, condecora les ADF amb la Creu de Sant Jordi «per la seva valuosa implicació en la prevenció i la lluita contra els incendis forestals, duta a terme al llarg de més de trenta anys de trajectòria». Segons afegeix la Generalitat, les ADF «es van començar a regular l'any 1986, amb el programa Foc Verd, però els seus inicis es remunten a principi dels anys seixanta del segle anterior, amb l'aparició dels primers grups d'extinció d'incendis». El Govern assenyala que les ADF «estan formades per associacions de propietaris forestals i municipis» i que realitzen una «tasca solidària» que «ha esdevingut bàsica per a la salvaguarda del patrimoni forestal de Catalunya».

Jovés va rebre ahir al matí la trucada personal de la consellera de Cultura, Laura Borràs, per comunicar-li la notícia, i per felicitar-lo personalment. «Ha estat tota una sorpresa», assegurava a la tarda Jovés a aquest diari. «Estem molt contents. És una forma de donar reconeixement institucional a tots els voluntaris de les ADF de tot el país», va afegir.

Segons va explicar, la proposta va sorgir del Consell Comarcal del Bages, que la va traslladar al departament de Cultura de la Generalitat. El Consell va demanar suport als ajuntaments, molts dels quals van recolzar la iniciativa. «Però feia temps que no teníem cap notícia, i no sabíem si aquest any es donarien creus de Sant Jordi, per tota la situació política que hi ha hagut», explicava Jovés. «Ens pensàvem que no la rebríem. Ha estat una bona sorpresa», deia.