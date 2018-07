La segona festa del tomàquet allargarà el mercat dos dies

Les parades amb tomàquets de diferents varietats a la plaça del Mercat va ser l'acte central de la 1a Festa del Tomàquet del Bages. Enguany, a més a més del dissabte (28 de juliol) al matí, amb taller d'elaboració de quètxup i tast de tomàquets, també es farà el dia abans a la tarda, amb nit de tapes a càrrec dels paradistes del mercat de Puigmercadal. La festa, que començarà demà amb una xerrada del xef Jordi Cruz, tindrà lloc del 19 de juliol al 31 d'agost amb una vintena d'activitats. Ahir la van presentar els seus responsables.

Alba Rojas, de MengemBages, d'on va sorgir la iniciativa, va recordar que l'objectiu de la festa és reivindicar els productes de la comarca, amb el tomàquet -de Montserrat, d'esquena verda, de penjar, mamella de monja, pebroter- com a estrella.

L'Ajuntament s'ha afegit a l'organització d'enguany. Pol Huguet, regidor d'Entorn Natural, va destacar les novetats del programa, com la conferència inaugural de demà de Cruz (17 h, Auditori de la Plana). En la presentació, celebrada a l'Espai We love cooking-Elde (c. Bruc, 74), també hi van intervenir el regidor de Comerç i Mercats, Jaume Arnau, que va destacar la implicació dels paradistes del Puigmercadal; Laia Muns, del Parc de la Sèquia, que va explicar la visita guiada i gratuïta Viladordis km 0; Xènia Torras, de l'Era i l'Escola Agrària de Manresa, que va parlar de la jornada tècnica del 26 de juliol a Món Sant Benet, amb visita inclosa als horts i La gran tumakada del dia 28; Rojas, que va esmentar la presentació el dilluns 23 de la guia «Els tomàquets del Bages a la cuina»; i Xavi Oliveras, de la revista digital dedicada al producte de proximitat Proper, i Ignasi Sala, de Fogons del Bages, que van parlar del mes del tomàquet en restaurants de la comarca (6 al 31 d'agost) i del sopar desgustació del dia 26.