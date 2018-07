Alumnes d'Educació de la FUB fan un llibre per treballar les emocions

Estudiants del grau d'Educació Infantil del campus Manresa de la UVic-UCC han escrit i publicat un llibre titulat Viu l'emoció de sis contes per ajudar docents i adults en general a treballar les emocions amb els infants. El treball és de 12 estudiants.

Als contes es parla de temes com la por, l'enveja, la gelosia, la calma, l'estrès, l'angoixa i la mort. Al final del llibre hi ha un resum de cada conte i una guia per a mestres i adults que suggereix com treballar cadascuna d'aquestes emocions.

El llibre és el resultat d'un treball previ que van dur a terme els futurs i futures mestres. Consistia a elaborar materials didàctics sobre les emocions. Hi va haver propostes teatralitzades, audiovisuals i contes. Aquests darrers es van reunir i se n'ha fet el llibre.

Ha tingut la col·laboració d'estudiants de l'Escola d'Arts i de Remsa, que en va fer la impressió. Se n'ha fet una primera tirada de 500 exemplars, que es poden adquirir a través del correu viu6contes@gmail.com.