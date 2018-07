Aprovat el pla per garantir els drets de lesbianes, gais, trans i bisexuals

Imatge d´arxiu d´una manifestació per reivindicar l´orgull LGTBI

El pla comarcal per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals (LGTBI) 2018-2021 va ser rubricat políticament pel ple de l´Ajuntament de Manresa.

Crear un servei d'assessorament i suport a lespersones LGTBI (lesbianes, gais, trans, bisexuals, i intersexuals), difondre els seus drets perquè puguin denunciar situacions discriminatòries, i fer campanyes en espais públics, centres educatius i equipaments sanitaris o esportius per ajudar a visibilitzar l'existència d'aquest col·lectiu.

Són algunes de les setanta propostes que recull el pla comarcal que han elaborat l'Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages en suport a les persones LGTBI de la comarca, on fins ara s'ha actuat molt poc en defensa d'aquests col·lectius.

El pla s'ha elaborat a partir d'una diagnosi sobre la situació en què es troben aquestes persones a la comarca del Bages, que ja es va donar a conèixer el maig, i que constata que hi ha discriminació en diversos àmbits.

Posteriorment es va presentar el full de ruta per combatre-la, conscients que hi ha molta feina per fer, però amb el convenciment que ara es disposa d'una eina útil basant-se en un coneixement rigorós de què passa a la comarca, des del menyspreu o l'exclusió, fins a l'assetjament escolar contra aquestes persones, que sovint han d'amagar la seva identitat o orientació sexual a l'espai públic.