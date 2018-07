El conseller Chakir El Homrani serà demà a les festes d'estiu de la Font

El barri de la Font dels Capellans celebra les seves festes d'estiu. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, assistirà al pregó de demà a la nit de la regidora Mercè Rosich.

El chupinazo d'inici de festes serà demà, a les 4 de la tarda, a la plaça de la Pau, on es faran tots els actes, seguit de l'homenatge a la tercera edat. A 2/4 de 9 del vespre hi haurà exhibició de balls i, després, sopar a la fresca, seguit d'una selecció de balls tradicionals a càrrec de l'Esbart del Casal Cultural de Dansaires de Manresa, el pregó, nit de varietats amb Maite Carreras i el ballet Glamour i concert per a joves amb el grup de versions Los 80 principales. Dissabte, concurs de dibuix infantil i juvenil (17 h) i concert (20 h) i ball (22.30 h) amb Swing Latino, i diumenge, xocolatada (10 h), tronada i jocs d'aigua (12 h), animació amb remullada (17 h), lliurament dels premis del concurs de dibuix (19.15 h), havaneres amb Els Pescadors de l'Escala (19.30 ) amb rom cremat a la mitja part, nit andalusa (21.30 h) i, per acabar, concert amb Sherpah i [H]ústic (23 h).