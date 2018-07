Conveni de l'associació contra el càncer i Althaia per ampliar l'atenció psiconcològica a Sant Joan de Déu

L'AECC-Catalunya contra el Càncer de Barcelona i la Fundació Althaia han signat un conveni per ampliar l'atenció psiconcològica a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. L'acord servirà per oferir aquest servei a més persones, per seguir atenent les necessitats dels pacients i reduir les alteracions emocionals, relacionals i socials dels malalts de càncer i les seves famílies.

El servei de psicooncologia d'Althaia es va posar en marxa el 2006 per tal de donar suport psicològic als malalts oncològics i a les seves famílies. El 2007 es van realitzar unes 450 visites a la institució (un centenar de primeres visites, i unes 350 de successives). Però, des de llavors, pràcticament s'ha duplicat el nombre de persones ateses i s'han superat els recursos existents. I és que en l'últim any, es van realitzar unes 815 visites (120 primeres visites, 530 successives i 165 nombre de persones ateses en els grups de mindfulness). Per aquest motiu, es va demanar a l'AECC-Catalunya suport per poder ampliar l'atenció psicològica i poder oferir aquest servei a més persones de la Catalunya Central.

Els professionals psicooncòlegs s'encarreguen de desenvolupar les següents tasques: orientació i assessorament, proporcionar eines terapèutiques per afavorir l'adaptació del pacient i familiars davant la malaltia i el tractament de possibles trastorns psicològics que puguin tenir tant el pacient com la seva família.

Els psicooncòlegs treballen en coordinació amb diferents departaments de l'hospital, com poden ser oncologia, infermeria o orientació social. Aquest servei té l'objectiu de millorar la qualitat de vida del malalt de càncer i dels seus familiars, presentant-los assistència quan aquests ho requereixen i/o ho sol·licitin.



Teràpia per reduir l'ansietat i la por a la incertesa

Des de l'any 2013 a Althaia es realitzen grups de teràpia cognitiva basada en mindfulness per a persones amb càncer que s'inicien un cop han finalitzat el tractament per poder tenir eines per disminuir l'ansietat i la por a la incertesa, normalitzar les seves vides i fer els canvis necessaris per disminuir l'estrès en general. Aquests grups es realitzen al llarg de 8 sessions setmanals i solen estar formats per uns 10-12 participants. Des del 2013 es realitzen entre 2-3 grups a l'any.



Sobre l'AECC

L'AECC és una entitat social d'àmbit nacional i privada, sense ànim de lucre i declarada d'utilitat pública. Té representació en més de 2.000 localitats, suma més de 15.000 voluntaris actius amb el propòsit de lluitar contra el càncer en totes les seves modalitats i més de 147.000 socis.

El treball de l´AECC es desenvolupa sota una filosofia de col·laboració i suport mutu amb les autoritats sanitàries, les institucions científiques i aquelles altres entitats que persegueixen una finalitat anàloga a la de l'associació. Tot sota els principis d'ajuda, unitat, transparència, professionalitat, independència i dinamisme.

L'AECC de Barcelona, amb seu a Travessera de les Corts, 268 (Barcelona), gestiona els seus propis recursos destinats a programes i ajudes que destinen íntegrament al seu àmbit d'actuació. L'AECC de Barcelona és present actualment en més de 90 municipis de la província.

Els objectius principals de l'AECC-Catalunya Contra el Càncer són: el suport al malalt de càncer i la seva família; la prevenció del càncer i la promoció de la salut; el foment de la recerca oncològica de qualitat i propera al pacient; aquesta missió és possible gràcies als programes de voluntariat; i la mobilització social i de recursos i la sostenibilitat econòmica de l'entitat.