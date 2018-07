Darrer cap de setmana festiu al barri Cots, Guix i Pujada Roja

El barri de les Cots, el Guix i la Pujada Roja clourà aquest dissabte les seves festes d'estiu.

A les 9 del vespre, al pati del local de cultura i esbarjo del Guix, es farà un sopar de germanor a la fresca amb una festa de les pubilles que servirà per donar la benvinguda a la nova pubilla –Elisabet Subirana Garcia– i per acomiadar la pubilla sortint –Roser Planell Pey. Seguidament, hi haurà un gran ball de fi de festa amb el DJ Richy, que posarà música variada, des de ball de saló fins a discoteca. El preu del tiquet del sopar és de 20 euros per als socis i de 22 per als no socis. Les reserves s'hauran d'haver fet abans del dia 14 de juliol a qualsevol membre de la junta de l'ens veïnal.