Denuncien que han foradat el pont natural de les Arnaules per poder-hi fer escalada

El pont de roca de les Arnaules, un element natural protegit, ha aparegut amb cadenes i reunions, elements que serveixen per fer ràpel o escalada. És un dels elements més rellevants i singulars de la Catalunya Central des del punt de vista geològic. Forma part del Pla Especial Urbanístic de Patrimoni de Manresa, i per tant està protegit. També és inclòs a l'inventari dels Espais d'Interès Geològic i Paleontològic de Manresa.

Situat entre Manresa i el Pont de Vilomara, al barri del Raval, recentment ha aparegut amb un tros de cadena que s'utilitzaria per penjar-s'hi o bé enfilar-s'hi. També han clavat a la roca tres reunions o punts d'ancoratge que serveixen per fer escalada. No se sap qui ho ha fet.

Coneixedors d'aquest paratge natural han denunciat la situació i consideren que si s'han pres la molèstia de fer els forats a la formació rocosa és perquè hi practiquen ràpel o escalada d'una forma sovintejada. Asseguren, també, que això només fa que malmetre el pont natural.

El de les Arnaules fa 27 metres de llarg, dels quals 13,2 queden supesos al buit damunt un torrent a una altura de gairebé 11 metres. L'amplada oscil·la entre els 2,7 metres a la part més ampla i els 85 centímetres a la més estreta.

És una formació rocosa de calcària nummulítica, una roca especialment dura i resistent a l'erosió. Va ser el desgast que va produir el torrent el que va fer que sorgís, amb els anys, el pont natural de roca.