Els estudiants de la UPC mostren el nou monoplaça que han creat aquest curs

Aquest és el tercer curs que un grup d'estudiants de la UPC Manresa amb representants de tots els graus d'enginyeria que imparteix la institució ha dissenyat un monoplaça per participar en competicions amb equips d'altres universitats europees. Demà, a 2/4 de 8 del vespre, a l'aparcament del CTM, presentaran i engegaran el motor del prototip d'aquest curs, el DYN-03. També explicaran els resultats obtinguts a la Formula Student Netherlands, d'on acaben de tornar i on han aconseguit el segon lloc en una de les proves.

Entre els trenta-quatre estudiants, n'hi ha que hi són des del primer curs i els que s'hi han incorporat en l'actual. Altres han acabat la carrera i n'han marxat. L'equip, batejat com Dynamics, té per objectiu fer un projecte d'estudi, disseny i fabricació d'un monoplaça a l'estil dels de fórmula.

Enguany, a banda de presentar-se a final d'agost a la competició del Circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, en el marc de la Formula Student Spain, també han participat a la Formula Student Netherlands, on s'han situat com un dels millors en la classificació general i van obtenir una segona posició a la de combustió.

El primer dia van ser dels més matiners a presentar-se a la inspecció mecànica que ha de passar el monoplaça per competir a les proves dinàmiques, si bé no va ser fins a l'endemà que van aconseguir superar-la. Tot i així, seguint un ritme molt bo, van ser dels primers a engegar el cotxe. Sense la inspecció tècnica superada no es pot posar en marxa i, per tant, no es pot participar en totes les proves en les quals pot rodar el monoplaça. A més a més de superar aquestes proves dinàmiques, van haver de preparar un pla d'empresa, un dossier en el qual es detallen els costos i processos de fabricació del vehicle tant teòrics com reals, i defensar com i per què s'ha dissenyat i fabricat el monoplaça. L'equip també va superar aquesta prova amb un resultat general superior al de l'any anterior.