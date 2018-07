La filla del Che serà demà al 5è aniversari de l'Espai Roig

Aleida Guevara, pediatra cubana, filla del comandant Che Guevara i ambaixadora de la Solidaritat Internacional Cubana, serà demà a Manresa per pronunciar una xerrada sobre «La vigència del pensament polític del Che».

L'activitat forma part dels actes per celebrar el cinquè aniversari de l'Espai Roig. També coincideix amb els 90 anys del naixement de l'argentí Ernesto Che Guevara i també dels 60 de la revolució cubana i de la qual en va ser un dels principals protagonistes.

L'acte se celebrarà al mateix Espai Roig, al carrer de la Mel, 8 de Manresa. També hi participarà el cantautor cubà Orlis Pineda, que amenitzarà amb la seva música la festa d'aniversari. Posteriorment hi haurà un sopar per celebrar els 5 anys de l'espai.