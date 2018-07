L'Ajuntament actuarà com acusació en agressions per motius ideològics

L'Ajuntament actuarà com acusació en agressions per motius ideològics Francesc Galindo

El coordinador local de l'ANC, Eudald Camprubí, ha denunciat que s'han produït a la comarca 10 agressions feixistes denunciades contra defensors del dret a decidir durant els darrers 8 mesos. Així, ha reclamat a l'Ajuntament suport a les víctimes i que realitzi denúncies penals per acabar amb la impunitat. Camprubí ha intervingut al ple fent ús del reglament de participació ciutadana en la moció dels grups municipals d'ERC i CDC de rebuig a la violència i de defensa a les persones víctimes d'agressors per motius ideològics.

Eudald Camprubí responsabilitza el discurs del Rei i els posicionaments de PSC i Ciutadans de donar ales a la violència feixista i que els violents pensin que poden actuar amb impunitat.

Andrés Rojo, de Ciutadans, ha dit que la moció és «sectària i arriba tard», i ha demanat on eren els defensors de la llibertat quan militants de Ciutadans han estat agredits amb una navalla o colpejats per «feixistes». En canvi, Felip González, del PSC, ha dit que el redactat de la moció condemna qualsevol agressió i per això l'han votat a favor.

Jordi Masdeu, de la CUP, ha dit que la moció no recull el contingut defensat per l'ANC perquè es podria entendre que hi ha «dos bàndols que s'estomaquen» quan hi ha una «persecució sistemàtica contra defensors del dret a decidir. Per això han afirmat que no votarien a favor de la moció si no es reescriu el seu contingut i «es deixa clar que hi ha agressions feixistes».

Camprubí ha assegurat que «els agressors feixistes els veiem en manifestacions de Ciutadans i de Societat Civil Catalana a les quals dóna suport el PSC».

La moció s'ha aprovat sense vots en contra i amb l'abstenció de la CUP i Ciutadans, i la CUP ha alertat que no es poden barrejar, com fa Ciutadans, agressions puntuals amb accions sistemàtiques i sostingudes en el temps.