El ple aprova la Medalla de la Ciutat per a la UPC Manresa

Per unanimitat, el ple municipal ha aprovat la concessió de la Medalla de la Ciutat al mèrit educatiu a l´Escola Politècnica Superior d´Enginyeria (EPSEM) de Manresa.

L´acord fa esment a "la reconeguda trajectòria de 75 anys de vinculació i compromís amb el territori i la ciutat demostrant singularitat, capacitat, constància i iniciativa".

La concessió s´ha fet a proposta de la Fundació Universitària del Bages amb les adhesions de la Universitat Oberta de Catalunya, del Centre Tecnològic de Manresa (CTM) i del Col·legi d´Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Manresa.

Des de l´any 1942, que va iniciar la seva activitat com a Escola de Capatassos Facultatius de Mines responent a la necessitat de formació de tècnics per les empreses del sector miner, l´EPSEM no ha deixat d´adaptar-se a l´evolució de l´entorn i a les seves necessitats qualificant persones en diverses disciplines dins del camp de l´enginyeria, atenent les demandes de perfils professionals del teixit industrial del territori, fent recerca i aportant solucions aplicades a les necessitats de l´empresa i implicant-se en els reptes socials, ambientals, productius i territorials de l´entorn.