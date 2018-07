Un pont natural de roca que té més de 40 milions d'anys

?El pont de les Arnaules, també conegut com a pont Foradat, s'estima que té més de 40 milions d'anys. L'autopista de Manresa a Terrassa (C-16) passa a unes desenes de metres de la formació rocosa. Durant la construcció de l'autopista es van fer gestions per salvar aquest element geològic, ja que hi havia el perill que acabés sepultat per la carretera. Finalment va quedar fora del moviment de terres tot i que hi ha un talús molt a prop.