Rècord d'intervencions quirúrgiques a Althaia, que en fa mil més en un any

Mai abans Althaia havia realitzat tantes intervencions quirúrgiques en 1 any: 24.412, segons la darrera memòria d'activitat.

Són 949 operacions més que l'any anterior. La Fundació Althaia ha intensificat l'activitat quirúrgica per aconseguir reduir el nombre de pacients en llista d'espera.

No només han augmentat les sessions quirúrgiques en l'horari habitual, sinó que s'han intervingut pacients en quiròfans oberts de més a més a les tardes i dissabtes al matí.

El primer any que Althaia va oferir dades conjuntes en una memòria d'activitat d'aquest ens sorgit de la fusió hospitalària va ser el 2004. Les intervencions quirúrgiques realitzades aquell any van ser 16.608. Si el 2017 van ser 24.412, l'any passat se'n van fer 7.804 més, el que representa un percentatge de creixement del 47%. La progressió de l'activitat quirúrgica ha estat constant, però sobretot s'ha intensificat durant els darrers anys. El 2014 va passar de les 21.602 operacions del 2013 a les 23.484. El 2015 la xifra va ser de 23.170, el 2016, 23.463, i el 2017 encara ha pujat més.

Althaia ha fet un gran esforç, tant organitzatiu com econòmic, per assolir els objectius establerts a l'ordre SLT/101/2015, on s'estableixen els terminis de garantia i de referència per a la resolució de diferents procediments quirúrgics.

Públic i privat

Del total d'intervencions, el 27%, 6.656, es van dur a terme a la Clínica Sant Josep, que concentra l'atenció privada de la Fundació. La resta es van fer a Sant Joan de Déu perquè al Centre Hospitalari no s'opera.

Es tracta d'un percentatge força inferior al 42% del 2007, quan es van fer a la Clínica 7.591 intervencions quirúrgiques del total de 18.132 realitzades per la Fundació Althaia fa una dècada.