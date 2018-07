Atrapats per obres als accessos de Manresa

Entrar o sortir de Manresa s'ha convertit en un calvari per als conductors a causa de la coincidència d'obres a dos dels principals accessos de la ciutat. La de la Via de Sant Ignasi, a l'entrada sud, i la de la carretera de Vic, a l'entrada nord. Són punts clau del trànsit, ara encotillats. En el primer cas, el de la Via de Sant Ignasi, per les obres de reurbanització de tota la zona. A la carretera de Vic, per uns treballs d'Aigües de Manresa.

Aquesta situació durarà tot l'agost. Les obres s'han programat per a l'estiu perquè baixa la intensitat del trànsit. Però no evita que en hores punta es generin embussos, sobretot a la carretera de Vic. El tall a la Via de Sant Ignasi, en canvi, ha traslladat la pressió als barris de les Escodines i a la Sagrada Família.

A la carretera de Vic s'ha passat dels quatre carrils de circulació habituals a un en cada sentit entre els carrers Jacint Verdaguer i Sant Cristòfol per unes obres de renovació de la xarxa d'aigua que s'havien previst per al 2017 però que la urbanització de la Bonavista va fer que s'ajornessin fins aquest any. L'efecte embut genera importants cues a les hores punta sobretot per entrar a la ciutat. La confluència amb el carrer de Sant Cristòfol és especialment problemàtica. No pot engolir tots els vehicles que entren o surten de la ciutat i els que circulen per aquest carrer per incorporar-se precisament a la carretera de Vic.

D'altra banda, la Via de Sant Ignasi viu una profunda transformació. Entre el Vidal i Barraquer (davant les piscines) i la plaça de Sant Ignasi està tot potes enlaire per les obres d'urbanització. S'ha aixecat el terra i no s'hi pot circular. A això s'afegeix que entre la mateixa plaça de Sant Ignasi i el camí de la Cova s'està ampliant la vorera i només hi ha un car-ril de circulació, que està restringit, en teoria, als veïns, segons indiquen els senyals. El tall de trànsit ja comença a l'altura del camí de la Cova.