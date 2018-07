La filla del Che Guevara visita el Bages i es reuneix amb el Consell Municipal de Solidaritat a Manresa

Aleida Guevara, filla del comandant Che Guevara, ha visitat avui l'Ajuntament de Manresa i s'ha reunit amb la regidora d'Acció Social i Cooperació de l'Ajuntament de Manresa, Àngels Santolària; amb el regidor de la CUP, Jordi Masdeu; tècnics municipals i membres del Consell Municipal de Solidaritat de Manresa.

La pediatra cubana i ambaixadora de la Solidaritat Internacional Cubana és a Manresa per pronunciar aquest tarda una xerrada sobre "La vigència del pensament polític del Che". L'activitat forma part dels actes per celebrar el cinquè aniversari de l'Espai Roig. També coincideix amb els 90 anys del naixement de l'argentí Ernesto Che Guevara i també dels 60 de la revolució cubana i de la qual en va ser un dels principals protagonistes.

L'acte se celebra al mateix Espai Roig, al carrer de la Mel, 8 de Manresa. També hi participarà el cantautor cubà Orlis Pineda, que amenitzarà amb la seva música la festa d'aniversari. Posteriorment hi haurà un sopar per celebrar els 5 anys de l'espai.

Aleida Guevara aporta el seu bagatge en cooperació internacional, ja que ha participat en nombroses missions humanitàries que impulsa Cuba, expandint el seu model de salut pública i promovent la formació mèdica i l'atenció sociosanitària dels col·lectius més vulnerables.

La filla del Che també ha passat aquest divendres per Artés, on ha visitat el Celler Cooperatiu Artium d'Artés (foto: Ramon Creus).