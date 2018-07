Jordi Cruz repta Manresa a fer unes jornades anuals del pa amb tomàquet

Històricament, el primer llibre on va sortir explicat de manera seriosa com fer el pa amb tomàquet va ser en un del cuiner manresà Ignasi Domènech. Ho va recordar, ahir, un altre cuiner manresà, Jordi Cruz, en la conferència inaugural de la 2a Festa del Tomàquet del Bages. Cruz, que va atraure 145 persones a l'auditori de La Plana, va marxar de Manresa deixant un repte damunt la taula: fer unes jornades anuals del pa amb tomàquet al Bages a l'estil de la festa del calçot de Valls, amb concurs inclòs. Fins es va oferir a fer-hi de jurat. «Només ens cal creure-hi i apostar-hi», va sentenciar.

Seguint la que és la intenció primordial de la Festa del Tomàquet, el xef va reivindicar l'horta del Bages, que, va dir, «és totalment desconeguda». «No treiem partit del nostre potencial», va lamentar.



El Cruz mediàtic

En acabar l'acte, el cuiner es va quedar a l'escenari vint minuts més per fer-se fotos amb tothom qui li ho va demanar. Molts d'ells, seguidors del programa MasterChef, que van aprofitar l'oportunitat de retratar-s'hi. L'organització el va obsequiar amb una caixa amb tomàquets de dos hortolans locals i una bossa amb un vi nostrat i la guia Els tomàquets del Bages a la cuina, que es presentarà dilluns vinent (10.30 h, a la Fundació Alícia), entre d'altres.

Cruz va demostrar que és més que un producte de la televisió. Potser perquè jugava a casa i a primera fila hi tenia dues germanes (una de les quals, la regidora Cristina Cruz) se'l va veure totalment relaxat, fins al punt que no va parar de fer bromes. Només començar, quan el regidor Pol Huguet el va presentar, se li va posar al costat per controlar que tot el que digués fos correcte, com ara que va rebre la primera de les seves tres estrelles Michelin quan tenia 24 anys (el més jove a l'Estat i el segon al món). Bromes i també confessions, com ara que la seva obsessió no és ser el millor, sinó «fer coses singulars», i que és un enamorat de la història, cosa que va demostrar parlant de l'origen europeu del tomàquet, a Itàlia, que era de color groc ( pomodoro); i presentant un dels 22 plats que serveixen al restaurant ABaC: un arròs cuinat amb ventresca, quètxup i una escuma de formatge Pecorino Romano, inspirat en el gàrum que feien els romans i servit en una petita àmfora romana.

Cruz, que va explicar que al món hi ha fins a 10.000 varietats de tomàquet i va convidar una assistent a endevinar les varietats que tenia damunt la taula, va preparar alguns plats del seu restaurant fets amb aquest ingredient ajudat per Quim Gabarró, manresà que treballa a l'ABaC fa 8 anys. A més d'un li va fer venir salivera.