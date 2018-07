L'Escola Agrària participa en un projecte d'àmbit europeu

Una quarantena d'experts, entre els quals representants de l'Escola Agrària de Manresa, s'han trobat al campus Agripolis de la Universitat de Pàdua (Itàlia) per posar en marxa el projecte europeu Organic Plus, que té per finalitat cercar alternatives als recursos més controvertits de la producció ecològica.

Una vegada concretats els inputs més problemàtics o limitadors, a partir d'ara els membres de cada país en cercaran informació a la seva àrea d'influència i, de cara al novembre vinent, es definiran les alternatives a provar. En aquest sentit, els socis catalans treballaran en l'experimentació de substrats alternatius a la torba per a planter ecològic.