Dels 56 membres de l'Associació de Comerciants del carrer de Sobrerroca, la plaça Major, carrer Sant Miquel i voltants, 44 van exercir el seu dret a vot sobre la proposta de l'Ajuntament de Manresa d'ampliar l'abast de les fotomultes a tot el carrer de So-brerroca, i només dos s'hi van mostrar a favor.

Ahir, l'entitat valorava la decisió de l'Ajuntament de no ampliar l'espai controlat amb fotomultes com «un èxit rotund per a nosaltres i les altres entitats afectades».

Els comerciants agraïen la predisposició al diàleg del govern i valoraven «la voluntat de solucionar el problema i d'escoltar-nos». D'altra banda, també es demanaven si seria només una treva fins passades les eleccions municipals del maig del 2019, perquè «42 botigues en contra i només 2 a favor no es poden equivocar».



No estroncar la recuperació

Sigui com sigui, l'entitat felicita el govern municipal per la capacitat de diàleg i per la preocupació mostrada per no estroncar la recuperació de l'activitat econòmica que l'associació ha constatat.

L'entitat porta a terme un cens de botigues del sector i des del maig del 2012. I fins al maig del 2017 cada cop hi havia més persianes abaixades i menys d'apujades. Aquí hi va haver un punt d'inflexió i els recomptes que es va fer el novembre del 2017 i el maig del 2018 van reflectir un canvi de tendència. Dels 155 locals existents, el 2012 n'hi havia 114 d'oberts i 41 de tancats.

La davallada de l'activitat va fer que el maig del 2017 els establiments actius caiguessin fins als 89. Des de llavors han remuntat a 93 en l'estadística de fa 8 mesos i 94 en la darrera.