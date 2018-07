El Consorci de l'Agulla es proposa aprovar la nova ordenació i usos del parc el setembre

El 28 de setembre vinent el Consorci Urbanístic de l'Agulla celebrarà junta general per fer l'aprovació de l'avanç de la proposta d'ordenació i usos del parc, que va presentar en la junta general celebrada ahir al migdia. La sessió també va servir per presentar la modificació puntual del Pla Parcial del Parc Tecnològic del Bages i per fer el relleu a la presidència. Després de dos anys amb Manresa –Valentí Junyent– al capdavant, els dos següents són per a Sant Fruitós –Joan Carles Batanés.

A la compareixença, ahir, per fer balanç dels darrers dos anys d'activitat, a banda dels alcaldes de Manresa i de Sant Fruitós, també hi va intervenir el regidor d'Urbanisme de Manresa, Marc Aloy. Assegut entre la premsa, ho va seguir el regidor socialista a l'oposició Joaquim Garcia.

Després de proposar la data del 28 de setembre per fer l'aprovació de l'avanç de la proposta d'ordenació i usos de l'Agulla, Batanés va situar en un parell d'anys el temps que caldrà perquè es pugui materialitzar, tenint en compte les fases urbanístiques que haurà de superar. Va remarcar que, feta l'aprovació de l'avanç, la voluntat és que l'exposició pública posterior «sigui dinàmica. Intentarem aconseguir que el ciutadà hi participi, previ a l'aprovació inicial».

A banda dels dos documents urbanístics presentats ahir, «que seria el més important d'aquest període», va apuntar Junyent, l'alcalde també va destacar de l'etapa que va del maig del 2016 al juliol del 2018 la millora de la imatge del turó del serrat del Guix, la millora de la connexió de vianants entre la passera del Guix i la Sèquia, la del camí del Grau i el projecte per endreçar l'espai entre la carretera de Santpedor i la tanca del parc de l'Agulla, «que executarà la Junta de la Sèquia properament».

Aloy va celebrar que, «després de dotze anys [de funcionament del consorci], tenim uns documents damunt la taula a punt per ser aprovats i que han requerit un esforç enorme».