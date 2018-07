CONTRACRÒNICA

A la cantonada de la carretera de Santpedor amb la plaça de la Creu hi ha un solar envoltat d'una tanca. En una part del mur, fa temps, hi havia una pintada de «Viva la República» que algú va contestar amb un «Casas Viejas» només comprensible per a estudiants d'història contemporània. Fa uns mesos, el CDR Manresa Nord va cobrir el pany de paret de color groc i va retolar-hi, amb lletres enormes, el text «presos polítics llibertat». Al cap d'uns dies algú altre va pintar sengles franges vermelles a dalt i a baix, sobre el groc, de manera que en resultava una bandera espanyola. I al cap d'uns quants dies més, algú va cobrir la franja vermella de baix amb pintura blava, donant com a resultat la bandera tricolor de la Segona República Espanyola. Encara que una mica tapades, les lletres de «presos polítics llibertat» continuaven i continuen sent llegibles, així com la signatura del CDR. Tot un cas d'estratografia.

Passant la cantonada, la paret continua, de color blanc i plena de diferents missatges cridats a cop d'esprai. Un d'ells diu «separatistas terroristas». Aquesta és la mena de pintades que dijous, al ple municipal, la ciutadana Maribel Vila, membre dels CDR, va demanar que fossin esborrades per l'Ajuntament amb prioritat sobre qualsevol altra mena de grafits. La demanda, vehiculada a través de la CUP en forma de proposició, era «per a la priorització de la neteja de les pintades de caire feixista, espanyolista, racista i sexista dels carrers de la nostra ciutat», i va ser aprovada, però el debat que va precedir la votació va ser tan complicat com la història del mur republicà. Fins al punt que la Maribel, en el segon torn de paraula, va dir: «Estic al·lucinant», i l'alcalde va haver d'insistir per assegurar-se que tothom sabia el que es votava.

La cosa era clara: donar prioritat a esborrar certes pintades. Però el regidor Miquel Davins va proposar l'oxímoron de prioritzar-les totes. Ton Sierra va proposar que es prioritzessin els edificis patrimonials (esmena acceptada). Andrés Rojo, de Ciutadans, va demanar que es compleixi l'ordenança de civisme. (Rojo tenia dijous un aplaudidor solitari però infatigable a primera fila: el diputat i exregidor Antonio Espinosa). El socialista Felip González es va preguntar sobre què es debatia. Pel govern, Joan Calmet va centrar-se en aconseguir una ciutat neta i endreçada. La Maribel no ho veia clar: ella defensa el dret a fer algunes pintades i demana esborrar-ne d'altres. «No és el mateix una esvàstica que un llaç groc» (forts aplaudiments). Com el cupaire Jordi Garcés: «Hi ha pintades que no ataquen els drets humans i altres, sí» (més aplaudiments).

I així, el ple de l'Ajuntament de Manresa va acordar que es donaria prioritat a esborrar les pintades «de caire feixista, espanyolista, racista i sexista dels carrers de la nostra ciutat», sense que s'acabés de definir què s'entenia per «espanyolista», però deu ser una cosa molt dolenta si apareix entre «feixista» i «racista». En tot cas, segons es va dir, als promotors de la proposició no els molesta que alguna paret digui «viva España».

I si en aquesta proposició la cosa va ser complicada, a l'anterior encara va ser-ho més. La signaven els partits de govern, CDC i ERC, i era «de rebuig a la violència i de defensa a les persones víctimes d'agressions per motius ideològics». La va presentar Eudald Camprubí per l'ANC, entitat que la promovia, i de seguida va quedar clar que on deia «agressions per motius ideològics» ell i tots els que l'acompanyaven hi llegien «agressions feixistes contra els independentistes». Però, ves quina cosa, com que el text de la moció no concretava, i es podia entendre que anava contra totes les violències «vinguin d'on vinguin», el PSC hi va votar a favor. I justament perquè no assenyalava, la CUP es va abstenir. I el públic de l'ANC i dels CDR va aplaudir les intervencions de l'Eudald, de CDC i d'ERC quan defensaven el text, i també la de la CUP quan el criticava. I el diputat Espinosa va aplaudir, solitari, Andrés Rojo.