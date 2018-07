La filla del Che defensa a Manresa la vigència del missatge del revolucionari

Unitat i solidaritat amb consciència. Són les claus per canviar el món i plantar cara al neoliberalisme i a l'imperialisme, va dir ahir a Manresa la filla d'Ernesto Che Guevara, Aleida Guevara, un dels protagonistes de la revolució cubana que va voler estendre a tot el món fins que va ser executat a Bolívia el 1967.

Che Guevara ara tindria 90 anys. Però la seva figura, convertida en una icona internacional, i el seu missatge continua vigent, va remarcar la seva filla, pediatra i ambaixadora de Solidaritat Internacional Cubana. Potser per això l'Espai Roig de Manresa, on es va celebrar la xerrada, era plena de gom a gom. De gent de totes les edats. També de molts joves. Una mostra del que irradia i l'atracció que genera el Che 60 anys després de la revolució cubana.

Aleida Guevara va ser rebuda amb aplaudiments, i de seguida va entrar en el tema. Llegia escrits i pensaments del seu pare «perquè m'agrada ser la seva veu», i posteriorment els comentava. D'aquí es va arribar a la conclusió que poques coses que denunciava el Che han canviat: la misèria en alguns països, els problemes socials, les desigualtats i el «servilisme» de pràcticament tot el món als Estats Units.

Per això va reclamar la unitat de totes les persones d'esquerres i progressistes amb uns objectius comuns, com per exemple l'educació gratuïta i la salut pública, «drets humans i de vida que ens estan arrabassant», va assegurar. «Sense unitat no tenim força per canviar absolutament res», va dir.

Durant la seva xerrada va parlar de democràcia: «La veritable democràcia és la igualtat de condicions dels éssers humans a la societat. I això no es veu», va opinar. O de llibertat: «de quina llibertat parlem? De la que ens imposen els qui manen?», es va demanar per afegir, posteriorment, que hi ha moltes mostres «d'analfabetisme polític» al món. També d'educació: «Per al Che era fonamental educar amb l'exemple», va explicar. «Hem de guiar els joves amb l'exemple» perquè siguin «essencialment humans», va dir el Che. «No s'ha d'empènyer les persones, sinó que siguin conscients del que han de fer».

I, és clar, també va parlar de la situació a Amèrica Llatina i a Cuba. «Es parla molt fàcilment del bloqueig econòmic a Cuba, però viure'l cada dia no és gens fàcil». Sense el bloqueig dels EUA l'economia floriria, va mantenir.

Aleida Guevara va ser la convidada per commemorar el cinquè aniversari de l'Espai Roig de la ciutat, al carrer de la Mel, en un acte que es va fer a mitja tarda. Al matí va visitar l'Ajuntament de Manresa i es va reunir amb la regidora d'Acció Social i Cooperació, Àngels Santolària; amb el regidor de la CUP, Jordi Masdeu; i amb tècnics municipals i membres del Consell Municipal de Solidaritat de Manresa. Posteriorment també va ser al celler cooperatiu Artium d'Artés.

Guevara ha participat en nombroses missions humanitàries i de cooperació internacional que impulsa Cuba, sobretot de l'àmbit sanitari per atendre els col·lectius més vulnerables.