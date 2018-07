L'alcalde atura una picabaralla dialèctica entre la CUP i Cs

L'alcalde Valentí Junyent (CDC) va aturar una picabaralla dialèctica entre la CUP i Ciutadans i va alertar de la crispació amb què es pot arribar a les eleccions del maig que ve «si entrem en aquesta dinàmica tan perillosa».

Quan es va aprovar la quota de 8.169 euros per a l'Associació de Municipis per la Independència, Andrés Rojo (Cs) va exigir que no es fes sevir «els diners de tots de forma partidista» i va dir que, «si tant els interessa mantenir xiringuitos, paguin-los vostès mateixos».

Jordi Masdeu (CUP) va voler recordar «als neofeixistes» que formar part de l'AMI s'ha aprovat dos cops per amplíssimes majories, així que «o guanyeu les eleccions o feu el que us agrada més que és prohibir partits i empresonar gent fins que us surtin els números. Mentre no sigui així, us foteu i cada any haureu de veure com s'aproven les subvencions».