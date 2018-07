Llum contra agressions sexistes per festa major

Durant la festa major s'incrementarà la il·luminació als accessos als pàrquings del costat del pont de Sant Francesc i de l'Agulla, i a les obres de la Via Sant Ignasi, per prevenir agressions sexuals i violència patriarcal.

L'acció s'executarà a proposta de la CUP i amb el suport unànime del ple. La moció aprovada també afirma que en el transcurs de la festa major «s'intensificarà la il·luminació, com en edicions anteriors, per generar més sensació de seguretat en els punts: Baixada dels Jueus 7, c/ del Bisbe 1, c/ Botí 3, c/ de la Canal 5, Puigmercadal-Canal 6, c/ Sant Pere 4 i plaça de Sant Ignasi Malalt 2». Fent ús del reglament de participació va intervenir al ple Clàudia Palà, del grup de dones, lesbianes i trans que gestiona les agressions patriarcals durant la festa major alternativa. Palà va dir que era una moció «totalment de mínims» que no modifica les deficiències globals d'il·luminació de la ciutat.