La casa de Llogari Torrens i Antònia Burés

Al'actual plaça de Fius i Palà, oberta durant el Trienni Liberal (1820-23) amb l'enderrocament del cementiri dels dominics, es va edificar al començament del segle XX un gran casa-palau que marca la transició entre la ciutat medieval i la ciutat moderna.

L'impulsor d'aquest edifici va ser Llogari Torrens i Serra, hisendat i fabricant, casat amb Antònia Burés i Borràs, filla d'industrials tèxtils. Avui en dia encara es pot veure a la tribuna de la torre esquerra un escut amb una T i una B entrellaçades, corresponents a Torrens i Burés, les inicials dels seus propietaris.

Una banyera a casa

El nom de ca la Buresa fa referència a Antònia Burés, que va quedar vídua l'any 1915 i que hi va residir fins a la seva mort, mentre que Llogari Torrens era conegut com a Milord, catalanització de l'expressió anglesa «My Lord» perquè a la seva casa natal de la plaça de Sant Ignasi Malalt tenia una banyera, un fet que era molt inusual en aquells anys.

El projecte va ser redactat per l'arquitecte Ignasi Oms i Ponsa i les obres foren realitzades per dos mestres d'obres, Cristòbal Botinas Lluvià i Joan Tarrats Comaposada, a més a més d'altres industrials manresans.

El diari Pla de Bages del 21 de desembre del 1905 recollia amb aquestes paraules la construcció del nou edifici: «Hem tingut ocasió de veure'l plan del Palau que nostre apreciat amic don Llogari Torrens y Serra projecta construir ab fatxada als carrers del Born, Sant Tomas y Plassa de sant Domingo. El plan del grandiós edifici acredita una vegada més el llapis del jover arquitecte municipal don Ignasi Oms y Ponsa».

Per construir aquest gran edifici es va haver d'enderrocar un gran nombre de cases. Al final de desembre del 1905 l'Ajuntament autoritzava al propietari enderrocar les cases 17 i 19 del carrer del Born; les cases 1 i 3 de la plaça de Sant Domènec i la casa número 6 del carrer de Sant Tomàs. Una d'aquestes ja era coneguda com a can Milord perquè Torrens l'havia comprada feia uns anys.

De Montjuïc i Sant Fruitós

El març del 1906 van començar els treballs per preparar la pedra que es necessitava per a la façana. Aquests treballs es feien a l'Era del Milord, al costat del camí de Cardona (aproximadament correspon a l'actual espai de l'església de Crist Rei). La pedra procedia de les pedreres de Montjuïc i Sant Fruitós de Bages, i era treballada per l'equip del picapedrer tarragoní Manuel Baduell.

Aquesta pedra es va fer servir a la planta baixa, a les cantonades, arestes, tribunes, balcons i finestres, llindes, mènsules i als elements esculpits com columnes, arcs, baranes i capitells, entre altres. La resta de l'edifici presenta un parament estucat amb l'especejament de carreus encoixinats simulats que Oms va reiterar en moltes de les seves obres gràcies a la destresa dels paletes bagencs.

L'edifici projectat constava de vuits botigues a la planta baixa, quatre pisos d'altura i golfes.

La façana es resolia amb una simetria al voltant de l'eix central de la porta d'entrada, la tribuna principal i un capcer esglaonat amb quatre pinacles al centre del qual hi ha una baix relleu romboïdal amb la imatge del Sagrat Cor, obra probablement de l'escultor manresà Josep Ferrer, que té bona part de la seva obra en els panteons del cementiri.

En aquells anys. el capellà del Poble Nou, mossèn Vidal, va promoure el culte al Sagrat Cor i es van instal·lar plaques a la façana de moltes cases o a l'entrada dels habitatges amb la inscripció «Reinaré» per fomentar el culte a la devoció del Redemptor.

A ca la Buresa hi trobem el baix relleu més gran de tot Manresa.

El cos central presenta un portal lobulat que dona pas a un ampli vestíbul per entrar-hi carruatges amb sòcols als dos costats i que porta a dues escales laterals d'accés als habitatges; una tribuna decorada amb motius vegetals, una balconada de pedra amb tres balcons i tres finestres al segon i al tercer pis.

Esgrafiats amb motius vegetals

Les obertures dels dos laterals presenten quatre obertures amb un balcó de ferro forjat a la planta baixa –en els orígens tota la planta era del propietari, si bé posteriorment es va partir en dos habitatges. Al primer pis hi una sola balconada amb dues obertures i dues finestres; al tercer pis s'inverteixen aquestes obertures i al quart pis hi ha quatre finestres que mantenen la simetria vertical alternades amb esgrafiats amb motius vegetals, mentre que la cornisa presenta tres nivells de rajoles vidriades. A les dues cantonades s'aixequen dues torres cilíndriques, la de l'esquerra coronada amb una teulada cònica decorada amb escates de ceràmica negra mentre que la torre de la dreta no es va arribar a finalitzar.