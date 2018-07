La comunitat senegalesa de Manresa debat sobre l'educació dels seus fills

La preocupació per l'alt fracàs escolar entre els fills dels immigrants i la convivència van centrar la jornada cultural organitzada per la comunitat senegalesa del Bages. L'educació va ser el tema estrella. No només per la preocupació de les famílies per la formació dels seu fills, sinó també per mantenir viva la seva cultura i enriquir, amb la diversitat cultural, la ciutat. També van ser presents membres de la comunitat provinents d'altres punts de Catalunya.

En l'organització de la jornada també va participar la Coordinadora d'Associacions Senegaleses de Catalunya (CASC), amb el lliurament dels premis Senexcel·lència als estudiants de primària, secundària i batxillerat amb millors qualificacions de tot Catalunya. Ha estat el tercer any que la coordinadora ha convocat els premis –que anteriorment s'han lliurat a altres municipis del país–, que es van crear davant la preocupació per la taxa de fracàs escolar dels fills d'immigrants, que és d'entre el 30% i el 40% a Catalunya. La situació millora entre els fills de segona generació. Els premis també tenen l'objectiud'implicar els pares en l'aprenentatge dels nens a l'escola.

A part dels premis, que es van lliurar al migdia, les xerrades giraven al voltant d'aquesta qüestió. Abdoulaye Ly, membre de la comunitat senegalesa de Manresa i educador, va parlar precisament de la importància que els pares s'impliquin en l'educació dels fills, sense fer esment de les dades de fracàs escolar entre els fills d'immigrants. «Hi ha dues escoles, la que van els nens i hi aprenen idiomes, per exemple, i la de casa, on s'han de fomentar valors». L'educador va incidir en la importància que els fills dels membres de la comunitat no perdin les arrels i en el foment del respecte per la diversitat. També va destacar que un cop els joves completen la seva vida educativa, poden parlar diversos idiomes i que això suposa una «riquesa i un actiu». Les xerrades i el lliurament de premis van tenir lloc a Els Carlins. A la tarda van organitzar un àpat amb menjar típic del Senegal al pati de la biblioteca del Casino.

Tot i que l'any passat l'entitat Amics del Senegal al Bages no van celebrar la jornada, el president de l'associació, Amadou Makhtar, va dir que la voluntat és celebrar l'acte anualment per debatre les inquietuds de la comunitat i reivindicar-se com a col·lectiu a la ciutat.