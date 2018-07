El conseller de Treball lloa «l'esperit de comunitat» de la Font dels Capellans

La Font dels Capellans va tenir un convidat de gala en el pregó de la festa major. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, va ser present en el tret de sortida de la celebració i va reivindicar la Font com a barri amb un «esperit comunitari». El Homrani, que va conèixer de primera mà la tasca de l'associació de veïns en la seva visita, va lloar la feina dels responsables de l'entitat i va destacar la importància de les iniciatives que sorgeixen dels barris per fer país. El conseller va fer un discurs en l'acte d'inici de les festes, però la pregonera oficial va ser la regidora de Cohesió Social, Gent Gran, Salut, i Ensenyament i Universitats, Roser Rosich.

La pluja va deslluir el pregó de les festes, que s'havia de celebrar a la plaça de la Pau i es va acabar traslladant a la sala polivalent. El tret de sortida de les festes sol ser seguida pels nombrosos veïns, que, després del sopar popular, escolten els discursos de les autoritats i els convidats, però aquest any –amb el canvi d'ubicació a darrera hora– només hi havia una trentena de persones. «Les associacions són clau per al funcionament dels barris, i a la vegada són una plataforma per fer país. Donen resposta i fan que hi hagi ciutadans crítics i fomenten l'esperit comunitari. També han de veure els canvis que s'hi estan produint», va afirmar.

L'alcalde, Valentí Junyent, i la flamant delegada de la Generalitat a la Catalunya Central, Alba Camps, també van ser presents a l'acte. Rosich, en el pregó, va repassar els seus vincles personals amb el barri –primer com a veïna del carrer Viladordis i més tard de la Pujada Roja– i va explicar els grans canvis que hi ha vist des que era petita, i com la tasca veïnal ha servit durant gairebé mig segle per dotar la Fonts dels Capellans d'equipaments imprescindibles per a la millora de la vida al barri.

El president de l'Associació de Veïns, Said Ghoula, va aprofitar la presència dels polítics locals per demanar que s'asfaltin bé els car-rers del barri, introduir millores per al mercat setmanal i la rehabilitació dels edificis més antics. Per la seva banda, l'alcalde va destacar la diversitat del barri –que acull habitants provinents de 47 províncies de l'Estat espanyol i de 32 països diferents– i també va posar l'entitat veïnal com a exemple «per haver fet que tothom se senti acollit». També va alertar els «brots d'exclusió social» com a altres punts de la ciutat.

Les festes del barri de la Font dels Capellans van continuar ahir amb activitats infantils i balls a la nit, i avui hi haurà una cantada d'havaneres al vespre, la Nit Andalusa i el concert del grup Sherpah a la plaça de la Pau.